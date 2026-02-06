A- A+

Pesquisa Carnaval impulsiona economia e fevereiro deve movimentar R$ 10,8 bilhões em Pernambuco Estudo da Fecomércio-PE estima impacto direto de R$ 141,8 milhões em mercadorias durante os quatro dias de festa, mesmo em cenário de maior restrição ao consumo

Devido às festividades de Carnaval, o mês de fevereiro de 2026 deverá movimentar R$10,79 bilhões na economia de Pernambuco, considerando exclusivamente a circulação de mercadorias, segundo estimativa elaborada pelo Hub de Dados do Comércio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE).

O valor representa uma retração de 1,3% em relação a fevereiro de 2025, refletindo um ambiente macroeconômico mais restritivo ao consumo das famílias, ainda que o Carnaval siga exercendo papel relevante na dinâmica econômica do estado ao longo do mês.

A projeção também estima uma arrecadação em torno de R$2,2 bilhões em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ao longo de fevereiro de 2026, com dados deflacionados e expressos a preços de dezembro de 2025.

A análise da série histórica, que compreende o período de 2013 a 2026, aponta uma tendência de crescimento da arrecadação real ao longo dos anos, marcada por oscilações sazonais recorrentes e por maior volatilidade a partir de 2020, associada aos impactos econômicos da pandemia.

O comportamento sazonal da arrecadação indica que os meses de Carnaval, em geral, apresentam desempenho superior ou alinhado à média mensal, enquanto os meses subsequentes tendem a registrar acomodação da atividade econômica.

Esse padrão, observado de forma recorrente desde 2013, reforça a leitura de que o impacto do Carnaval sobre a economia é significativo, porém concentrado no curto prazo, especialmente nos setores de serviços e nas atividades diretamente relacionadas ao período festivo.



Para 2026, a estimativa aponta que o Carnaval deverá adicionar aproximadamente R$141,8 milhões estritamente de mercadorias à economia pernambucana durante os quatro dias de festividades. Esse impacto representa 1,3% da movimentação total projetada para fevereiro e é 1,6% superior ao registrado no Carnaval de 2025, considerando um intervalo de confiança de 95%, que varia entre R$119,1 milhões e R$164,5 milhões.

Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, Bernardo Peixoto, os resultados reforçam o papel do Carnaval para a economia estadual.

“O Carnaval de Pernambuco mantém relevância para o setor terciário. No comércio de mercadorias, o período representa uma perspectiva de reforço de caixa e de efetivação de vendas. De forma complementar, os segmentos de serviços e turismo registram aumento de demanda durante as festividades. Trata-se de um período de oportunidades para o setor”.

Segundo o economista Rafael Lima, do Hub de Dados do Comércio da Fecomércio-PE, as projeções de arrecadação de ICMS indicam uma boa movimentação econômica durante o Carnaval: “As projeções de arrecadação do ICMS indicam uma movimentação econômica otimista durante o Carnaval, com expectativa de que o consumo associado exclusivamente ao período supere em 1,6% o resultado observado no ano anterior. A ampliação dessas oportunidades do setor terciário está associada principalmente à capacidade dos empresários de planejar e executar estratégias direcionadas ao aproveitamento desse aumento temporário da demanda”.

Metodologia

As estimativas foram obtidas por meio de modelo econométrico aplicado a séries temporais mensais, com base em dados históricos de arrecadação de ICMS de Pernambuco no período de 2013 a 2025, devidamente deflacionados.

O modelo incorpora variáveis explicativas como alíquota média efetiva, massa salarial real, Índice de Confiança das Famílias (ICF), efeitos sazonais do Carnaval e do período pós-Carnaval, além de controles para choques extraordinários, como o período da pandemia, e ajuste pelo número de dias do mês.

O modelo apresentou coeficiente de determinação (R²) de 0,72 e erro médio percentual (MAPE) de 4,85%, com desempenho superior nos meses de Carnaval. Os testes estatísticos indicam significância global do modelo e adequação para fins de projeção econômica, respeitadas as limitações inerentes a análises baseadas em séries históricas.

