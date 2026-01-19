A- A+

TURISMO Carnaval leva empresas a ampliar voos e reforçar rotas Em alguns casos, o aumento de frequências chega a 70%. No ano passado, país recebeu 9 milhões de turistas e previsão é ter novo recorde em 2026

As principais empresas aéreas nacionais e internacionais estão reforçando em até 14% suas rotas para atender à maior demanda de turistas neste Carnaval. Em alguns casos, o aumento de frequências chega a 70%.

O aumento de rotas internacionais ocorre sobretudo para cidades onde há maior concentração de foliões, como Rio de Janeiro e Salvador, de acordo com as companhias. No Recife, também haverá acréscimo de voos.

Levantamento da Azul revela que a região Sudeste concentra o maior volume de embarque e desembarque para o Carnaval no Brasil, seguida pelo Nordeste. Estudo da Confederação Nacional do Comércio (CNC) aponta que o transporte aéreo deve movimentar, na alta temporada, cerca de R$ 28,8 bilhões, um pouco atrás do transporte rodoviário, que deve ter receitas de R$ 34,1 bilhões.

"O Brasil está em alta no exterior com recorde de turistas. Já são mais de 9 milhões em 2025 e esse ano de 2026 devemos ter novo recorde. No cenário interno, estamos em pleno emprego, o que impulsiona as viagens domésticas entre os brasileiros", avalia o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), Alexandre Sampaio.

Assim, a TAP reforça sua operação entre Lisboa e Rio de Janeiro com a inclusão de um voo extra entre fevereiro e março. Assim, o total de voos semanais passa de 12 para 13. Na semana de Carnaval, o voo será realizado no dia 14 de fevereiro (sábado) e, nas demais semanas, às terças-feiras. Há ainda dois voos entre Porto e Rio de Janeiro.

A empresa programou voos extras nos dias 3 (terça-feira), 7 (sábado), 10 (terça-feira), 24 (terça-feira) e 28 (sábado) de fevereiro entre Lisboa e Salvador. Além disso, em março, até o dia 28, a TAP passa a oferecer um voo adicional por semana, passando de sete para oito frequências.

"O Carnaval é um dos pontos altos do nosso calendário de rotas para o Brasil, com especial destaque para o Rio de Janeiro e Salvador. A procura por voos nesta época é sempre muito elevada. No Rio de Janeiro, além dos dois voos diários, este ano acrescentamos mais uma frequência semanal, iniciando já na semana que antecede o carnaval. Tanto no Rio como na Bahia, os voos adicionais permanecem até o final de março, permitindo que os europeus aproveitem também o verão brasileiro", explica o diretor da TAP para as Américas, Carlos Antunes.

O grupo Air France-KLM também reforça sua malha aérea neste início de ano. A operação entre Paris e Rio de Janeiro sobe de sete para até 12 voos semanais até março. Além disso, a rota Paris–Salvador passou de três para cinco voos por semana. A companhia também vai manter os nove voos semanais entre São Paulo e Amsterdã, em diversos horários.

"Janeiro e fevereiro são meses de alta temporada para ambos os fluxos. Temos um aumento na demanda de clientes que vêm da Europa para aproveitar o verão no Brasil, enquanto muitos brasileiros também procuram as estações de esqui europeias durante esse período", comenta o diretor-geral da Air France-KLM na América do Sul, Manuel Flahault.

Mas não são apenas os europeus. A capacidade de voos da American Airlines no Rio de Janeiro aumentará 10% em fevereiro em comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo a empresa, o aumento incluirá até três voos diários do Rio para o Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK), em Nova York, além de um voo diário para o Aeroporto Internacional de Miami e um voo diário para o Aeroporto Internacional de Dallas/Fort Worth.

A Flybondi, empresa de baixo custo da Argentina, aumentou de 14 para 24 o número de voos semanais entre Buenos Aires e Rio de Janeiro. Já a rota Florianópolis–Buenos Aires passou de três para 20 voos semanais. A companhia também reforçou as operações para a cidade de Córdoba, com voos para Salvador, Maceió, Rio de Janeiro e Florianópolis.

As companhias aéreas nacionais também fizeram ajustes para o carnaval. A Azul terá uma operação especial entre os dias 12 e 22 de fevereiro. Serão 530 voos extras para atender 32 destinos, em uma operação de 50 rotas em todo o país. Um dos destaques será o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que contará com 192 voos extras para 11 destinos, principalmente no Nordeste.

Segundo a Azul, o Recife, terá 150 voos adicionais, enquanto Salvador receberá 70 voos extras no período. O aeroporto de Confins, em Minas Gerais, contará com 98 voos extras, seguido por Natal, no Rio Grande do Norte, com 46 voos, e Viracopos (São Paulo), com 82 voos adicionais.

Pesquisa feita pela empresa revelou que a Região Sudeste concentra o maior volume de embarque e desembarque para o carnaval no Brasil. A região lidera com 37% dos desembarques, seguida pelo Nordeste, com 27%. Na sequência aparecem Sul (15%), Norte (9%) e Centro-Oeste (8%). No Rio de Janeiro, serão oito voos extras entre 12 e 22 de fevereiro, ligando o Galeão a Viracopos e Confins.

"O Carnaval é uma época do ano em que fazemos um planejamento especial da malha aérea. O estudo evidencia a relevância dos hubs estratégicos da companhia e confirma o papel do Sudeste e do Nordeste como importantes polos de atração no Carnaval", disse o gerente sênior de E-commerce, Performance e CRM da Azul, João Gabriel Ribeiro.

Já a Gol planejou voos extras para 29 rotas no período de 11 a 18 de fevereiro. No total, são 106 operações adicionais, com destaque para destinos como Salvador, Recife, Maceió, Fortaleza e Natal, além do Rio de Janeiro, no Aeroporto Internacional do Galeão.

A Latam terá uma malha aérea doméstica 14% maior no Brasil entre os dias 9 e 22 de fevereiro em relação ao carnaval do ano passado (24 de fevereiro a 9 de março). Segundo a empresa, a expansão responde ao aumento da demanda. A companhia cita o reforço em rotas que conectam os aeroportos de Guarulhos (São Paulo) e Galeão, no Rio de Janeiro, a cidades como Salvador, Maceió e Foz do Iguaçu.

