Negócios Carnaval: oportunidade para empreender e gerar renda extra Apesar de não resolver desemprego, empreender na festividade reduz vulnerabilidades sociais e distribui renda de forma capilarizada, sobretudo em bairros periféricos

Por trás das fantasias, dos adereços coloridos e da comida que abastecem foliões há uma engrenagem que começa a girar meses antes do primeiro acorde de frevo ecoar nas ruas. Trata-se dos pequenos empreendedores, trabalhadores formais e informais e iniciativas apoiadas por políticas públicas que fazem do período mais popular do calendário também um dos mais decisivos para a economia do estado.

Os números reforçam a força do Carnaval pernambucano. Em 2025, a festa atraiu mais de 2,3 milhões de turistas e movimentou R$ 3,3 bilhões, crescimento de 10% em relação ao ano anterior. A taxa de ocupação hoteleira ultrapassou 96% e o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre registrou mais de 300 mil passageiros no período.

Na capital pernambucana, os números foram ainda mais expressivos: 3,5 milhões de foliões, R$ 2,7 bilhões circulando na economia local e cerca de 58 mil empregos temporários gerados, formais e informais. Em Olinda, o Carnaval é tratado como uma política estratégica de geração de renda. Em 2025, a movimentação financeira no município foi estimada em R$ 1,3 bilhão, com base em transações via Pix. Para 2026, a expectativa é superar esse número.



Para o economista Sandro Prado, o Carnaval é um ativo econômico-cultural de alto valor.

“O Carnaval exerce um impacto significativo de curto prazo sobre consumo, renda e ocupação temporária. Impulsiona o varejo, a hotelaria, a alimentação, o transporte e o comércio informal, além de aumentar a arrecadação de impostos”, analisou.

Apesar de não resolver problemas estruturais do desemprego, o evento reduz vulnerabilidades sociais no curto prazo e distribui renda de forma capilarizada, sobretudo em bairros periféricos.

Economia

Grande parte desse impacto está ligada à economia criativa. Moda autoral, artesanato, música, gastronomia e produção cultural ganham destaque durante a folia. Para a diretora-geral de Promoção da Economia Criativa da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), Camila Bandeira, o empreendedorismo é parte do Carnaval. “Nosso capital criativo está no centro da festa. Moda, artesanato, música e bebidas são expressões culturais que também geram desenvolvimento econômico”, destacou.

Segundo Camila, políticas permanentes de fomento, como a loja Moda Autoral de Pernambuco (Mape) e a loja Bebidas de Pernambuco, ambas no Bairro do Recife, funcionam como vitrines para marcas locais durante todo o ano, mas ganham ainda mais força no período carnavalesco.

Para o especialista em Economia Criativa do Sebrae-PE, Eduardo Maciel, o Carnaval pernambucano tem o maior impacto de visibilidade para os empreendedores criativos.

“É no Carnaval que músicos, estilistas, artesãos e produtores culturais ganham projeção nacional e até internacional. Muitos já atuam o ano inteiro, mas adaptam sua produção para a temática da festa, enquanto outros veem no período uma porta de entrada para o empreendedorismo”, explica.

O evento também funciona, diz ele, como um indutor de formalização, já que o acesso a políticas públicas, editais e ações de mercado costuma exigir CNPJ ou registro profissional. “O Carnaval é uma culminância. O trabalho de capacitação, gestão e acesso a mercado acontece o ano todo, para que esse empreendedor consiga transformar uma renda sazonal em um negócio mais sustentável”, completa.

O especialista em Economia Criativa do Sebrae-PE, Eduardo Maciel | Foto: Divulgação/Sebrae-PE

Incentivo

Atenta a essa cadeia produtiva, a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) lançou este mês a CredFolia, linha de crédito voltada para quem atua direta ou indiretamente no Carnaval. São disponibilizados até R$ 3 mil para empreendedores informais, até R$ 21 mil para microempreendedores individuais (MEI) e até R$ 15 mil para grupos solidários, formados por três a cinco pessoas. As taxas de juros variam de 0,60% a 0,75% ao mês, com condições especiais para quem mantém os pagamentos em dia.

“É mais um esforço da AGE para fortalecer o empreendedorismo, reforçar a cadeia produtiva e fomentar a economia”, afirmou a diretora-presidente da AGE, Carla Novaes. O crédito pode ser utilizado para compra de materiais e equipamentos, contratação de mão de obra temporária, capital de giro ou melhorias na infraestrutura dos negócios.

Além do crédito, o ordenamento e a qualificação dos empreendedores têm sido prioridade das gestões municipais, especialmente em cidades como Olinda, onde o Carnaval movimenta intensamente a economia local. A prefeitura iniciou cadastramento dos empreendedores que irão atuar no Carnaval 2026. Em 2025, cerca de 1,4 mil empreendedores foram cadastrados entre tabuleiros, barracas, food trucks e comércio de porta e janela.

Para 2026, a expectativa é manter essa base, garantindo organização, segurança e geração de renda. O processo inclui critérios de prioridade para pessoas em situação de vulnerabilidade social e moradores do município.

Sustento

Gilmara Veras, que tem um ateliê com o nome dela, encontrou no Carnaval a principal vitrine do seu trabalho com fantasias, adereços e peças customizadas. Na sexta-feira de Carnaval de 2015, ela decidiu apostar no próprio talento: foi ao Bairro do Recife com um pequeno estoque e vendeu todas as peças em poucas horas. A partir dali, percebeu que poderia transformar a habilidade em fonte de renda.

Hoje, no ateliê são produzidos saias, tops e acessórios e fantasias completas, vendidas sob encomenda ou prontas para uso individual ou para blocos. O planejamento começa meses antes da folia, com a definição dos modelos, compra de tecidos e organização do espaço para atender ao aumento da demanda.

Gilmara conta com seis funcionárias e, com o dinheiro acumulado ao longo dos carnavais, conseguiu abrir uma loja de roupas. Ainda assim, é no período carnavalesco que está seu maior faturamento, quando a renda aumenta, em média, cinco vezes. “O Carnaval é quando eu consigo fazer o caixa que mantém o ateliê funcionando nos outros meses”, afirma.

Maria Dinalva dos Santos, conhecida como Maria Baiana, atua no ramo da alimentação e intensifica a produção durante o Carnaval. Cadastrada para vender alimentos nos dias de festa, além do acarajé, ela aposta em pratos tradicionais, que ganham ainda mais saída com o aumento do fluxo de pessoas nas ruas. A renda obtida no período é fundamental para manter o negócio ativo e garantir o sustento da família nos meses seguintes. “É quando dá para organizar as contas e respirar um pouco”, disse.

Maria Baiana: “É quando dá para organizar as contas” | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Cadastrada como ambulante para atuar durante o Carnaval, Janice Correia da Silva trabalha com a venda de bebidas e produtos de consumo rápido, itens que têm alta procura entre os foliões. A autorização para comercializar nos polos oficiais permite acesso a áreas de grande circulação e traz mais segurança para o trabalho durante os dias de festa.

O faturamento se concentra no período carnavalesco e pode superar, em poucos dias, o rendimento de meses fora da folia. “Em Carnaval bom, a gente consegue garantir o dinheiro de muito tempo”, diz. Para isso, Janice se organiza com antecedência, investe na compra de mercadorias. “Não dá para chegar de última hora, tem que se organizar antes”, completa.

Sazonalidade

Apesar das oportunidades, empreender em um evento sazonal exige planejamento. O consultor Tiago Portella destaca que o curto período da festa não permite erros. “É preciso conhecer as regras locais, buscar diferenciais e investir em atendimento e criatividade”, orienta.

Para ele, o Carnaval pode ser um laboratório para transformar um negócio temporário em uma fonte de renda permanente, desde que o empreendedor aproveite a visibilidade para construir audiência e relacionamento com clientes.

