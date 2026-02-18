A- A+

LOTERIAS Carnaval sem Mega-Sena? Saiba quando será próximo concurso, que sorteará R$ 72 milhões Feriado provocou mudança no calendário da Caixa Econômica Federal

Por causa do Carnaval não houve sorteio da Mega-Sena na terça-feira (17). A Caixa Econômica Federal, órgão responsável pela loteria, divulgou que o sorteio das dezenas do concurso 2.974, que prevê premiação acumulada em cerca de R$ 72 milhões, foi remarcado para esta quinta-feira (19).

As apostas para a Mega-sena podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria.

Os sorteios ocorrem às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição. Outras loterias que normalmente têm sorteio às quintas-feiras também serão adiadas, como a Lotofácil e a Quina.

O palpite mínimo custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 15,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

Veja também