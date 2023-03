A- A+

Tecnologia Carne de laboratório e monitoramento de glicose, conheça tendências do futuro Os sinais de hoje indicam o que podemos esperar do futuro, é o que defende Rohit Bhargava

O que os sinais de hoje revelam sobre o futuro? Rohit Bhargava, autor best-seller e caçador de tendências, aposta na interpretação dos sinais do presente para entender como viveremos no futuro para além do carro voador que promete invadir os céus nos próximos anos. O desafio não é dizer o que vai acontecer, isso é apenas um palpite, admite. O verdadeiro desafio, explica Bhargava, é prever o que vai ser normal nos anos que estão por vir.

O autor, em parceria com Henry Coutinho-Mason, lançou o livro "The Future Normal" no South by Southwest (SXSW), evento de inovação e tecnologia que acontece em Austin, Texas, até amanhã. Figura tradicional do evento, Bhargava apresenta todos os anos as tendências que devem moldar o futuro, mas discorda do termo previsão:

- A maioria das previsões para o futuro são esperança, medo, fantasia e bobagem, defende.

Já de olho na renovação, até as roupas dos autores eram 'futuristas'. Rohit vestia sapatos feitos de plástico e o que parecia uma simples camiseta preta, mas que era feita com partículas de cerâmica e vendida como ‘indestrutível’. Coutinho-Mason usava sapatos que geravam nutrientes para plantas depois de usados, completando seu ciclo de vida.

Como interpretar o futuro?

Para Rohit, o desafio de entender o futuro é pensar de forma diferente dos demais, conseguir ver sinais onde outras pessoas não conseguem. Para o autor, isso aconteceu durante as Olimpíadas de Sydney, na Austrália, nos anos 2000. Assistindo o salto com vara, passou a refletir sobre quem mudou a modalidade ao transformar a forma de saltar, pulando de costas:



- Que tipo de pessoa vê a forma que todas as outras pulam a barra e pula ao contrário. Meu pensamento foi: eu quero ser essa pessoa, revelou.

O autor propõe falar de um futuro palpável e fugir da visão apocalíptica de um mundo dominado pela Inteligência Artificial e fadado ao fracasso. Para ele, inclusive, ferramentas como ChatGPT só devem ser um problema para quem não faz um bom trabalho na produção de conteúdo, já que não substitui o trabalho criativo.

Monitoramento de Glicose deve virar normal

A alimentação é parte importante de como vamos nos comportar no futuro. Com o crescimento da obesidade e mortes causadas por dietas ruins, Coutinho-Mason indica que, num futuro próximo, será comum monitorar a glicose em tempo real. Como cada pessoa tem uma resposta ao que come, explica o autor, não existe uma dieta que atenda a todos, logo, o acompanhamento de cada pessoa é a melhor forma de prevenir doenças.

Esse tipo de monitoramento já é feito em atletas de elite, por exemplo, e, pela previsão dos autores, se tornará comum para o público em geral. Permitindo a prevenção de doenças como diabetes.

Ainda no campo da alimentação, a evolução da tecnologia para criação de carne em laboratório é uma tendência que deve mudar a forma de consumo da população, indica Henry. Para o autor, estamos passando por um processo de mudança, se nesse momento, intuitivamente, consideramos a alimentação natural melhor e a sintética ruim, a produção em laboratório de frango tende a mudar esse cenário. Com isso, marcas que apostaram em autenticidade devem seguir outro caminho.

