Construção Carneiros Residence Resort é nova aposta da Freitas Construções Empreendimento, no Litoral do Sul do Estado, será entregue em tempo recorde e marca os 65 anos da empresa

A Freitas Construções lançou um novo empreendimento, no último sábado (7), na Praia de Carneiros, o Carneiros Residence Resort. Com estúdios mais próximos do mar, apenas 50 metros, o novo produto da construtora representa a volta da Freitas à praia do Litoral Sul pernambucano.



O Carneiros Residence Resort conta com 105 metros lineares voltados para o mar com um parque aquático com mais de 80 metros de lâmina d´água, restaurante, hall de entrada, playground, campo society, pet place - com local para higienização e um deck seco.



O projeto dispõe de 119 apartamentos e ainda oferece ao comprador espaço gourmet coberto e descoberto, salão de jogos, brinquedoteca, jogos infantis, academia, terraço descoberto com gazebos, entre outros benefícios.



O evento de lançamento do novo resort contou com a presença de corretores, clientes e parceiros da construtora, além de toda a sua diretoria. Segundo o diretor da Freitas Construções, Cláudio de Freitas, toda a obra, será feita em tempo recorde.



Entrega antes do prazo

“O Carneiros Residence Resort será construído em estrutura pré-moldada e entregue bem antes do prazo. O investidor terá um retorno muito mais rápido”, explicou. O diretor da construtora aponta que um dos diferenciais do novo resort é a proximidade do mar.



“São apartamentos que estão a 50 metros da praia, geralmente são mais recuados, mas o nosso ficará muito próximo, com vista da praia e tudo sendo fruto da expertise que nós adquirimos. Montamos um empreendimento que possa atender ao desejo e a necessidade do cliente. Um apartamento como esse é muito menos arriscado do que abrir um negócio, você pode comprar e é um bem físico que está ali e não vai perder”, disse Cláudio de Freitas.

Diretor da Freitas Construções, Cláudio de Freitas | Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco

Lançamento marca os 65 anos

O novo produto marca ainda o lançamento de uma nova linha da Freitas Construções, que celebra neste ano 65 anos de atuação no mercado. “Estamos lançando a marca Freitas Resorts, ou seja, serão resorts com o padrão de excelência na construção em várias praias do Nordeste”, destaca o diretor.



Atualmente, além do lançamento do Carneiros Residence Resort, a Freitas atua ainda no ramo residencial, com o braço da Freitas Residence e também com o ramo residencial com um imóvel exclusivo para locação, o Quinta Manuel Rodrigues, no bairro de Boa Viagem.

