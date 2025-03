Carnes: Japão confirma ao Brasil aprovação de regionalização de certificado sanitário

A- A+

O ministro da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão, Taku Eto, confirmou nesta terça-feira, 25, ao ministro Carlos Fávaro, do Brasil, a aprovação da regionalização do Certificado Sanitário Internacional (CSI) para influenza aviária por município. "Desta forma, as restrições de exportação dos produtos cárneos de frango e ovos ficam limitadas apenas aos municípios onde houver detecção de focos da gripe aviária e não mais o Estado todo", explicou em nota o Ministério da Agricultura brasileiro.

Para Fávaro, a medida garante maior segurança e previsibilidade nas exportações de carne de frango brasileira para o Japão.

Ainda na reunião, foi confirmada a visita de especialistas japoneses em saúde animal para avaliar o sistema brasileiro.

"Esse passo é essencial para a abertura do mercado japonês à carne bovina brasileira e para a ampliação do acesso da carne suína, que atualmente é restrita ao estado de Santa Catarina", destacou a pasta.

Durante o encontro, os ministros também assinaram uma carta de intenções para fortalecer a cooperação na recuperação de pastagens degradadas no Brasil, em apoio ao Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuários e Florestais Sustentáveis (PNCPD).

O acordo prevê o desenvolvimento de projetos conjuntos para aumentar a produtividade e a sustentabilidade, utilizando solos e bioestimulantes fornecidos por parceiros público-privados dos dois países.

"Com foco na recuperação de até 40 milhões de hectares de pastagens, nosso programa visa dobrar a produção sem precisar derrubar uma árvore sequer no Cerrado ou na floresta", pontuou Fávaro.



Veja também