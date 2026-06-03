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ESTADOS UNIDOS Carnes, suco de laranja, aeronaves: principais produtos brasileiros ficam isentos de nova tarifa Lista de exceções poupa itens relevantes para as exportações brasileiras

Produtos importantes da pauta exportadora brasileira estão fora da nova tarifa proposta pelo governo do presidente americano, Donald Trump, que propôs uma taxa de 12,5% sobre os países que supostamente não adotam medidas suficientes para conter a prática de trabalho forçado em suas cadeias produtivas.

A lista divulgada pelo Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês) inclui diversas categorias de produtos. Entre os alimentos, estão isentos itens como frutas, carne bovina fresca e congelada, café, chá e uma ampla variedade de especiarias, incluindo pimenta, canela, baunilha e gengibre.

Também ficaram de fora da proposta minérios metálicos, como cobre, níquel, cobalto, alumínio e urânio, além de carvão, petróleo bruto e derivados refinados, como combustíveis, querosene de aviação, óleos lubrificantes e ceras minerais.

A lista de exclusões inclui ainda produtos químicos industriais, fertilizantes minerais e químicos, além de medicamentos e compostos farmacêuticos, como penicilinas, insulinas e vitaminas.

No setor de tecnologia, foram excluídos componentes eletrônicos como semicondutores, diodos, transistores, circuitos integrados, telas LCD e OLED e computadores para processamento de dados.





Há ainda uma série de itens destinados à aviação civil que poderão ser isentos, incluindo peças de borracha e plástico, tubos e componentes metálicos, motores aeronáuticos, bombas, ventiladores e equipamentos de navegação.

As exclusões não se aplicam especificamente ao Brasil. Elas valem para todos os países abrangidos pela investigação conduzida pelo governo americano, que alcança cerca de 60 parceiros comerciais.

As tarifas não entrarão em vigor imediatamente e estarão sujeitas a um período de consulta pública e revisão antes da implementação, o que pode resultar em mudanças antes que sejam formalmente adotadas. Comentários por escrito deverão ser enviados até 6 de julho, e um painel da Seção 301 deverá realizar audiências públicas a partir de 7 de julho, segundo o aviso oficial.

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