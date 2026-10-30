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Inauguração Carpina tem nova unidade do Sebrae: empreendedorismo ganha força na Zona da Mata de Pernambuco Presença da instituição aproxima serviços de apoio a empreendedores de 23 municípios da região, que concentra mais de 41 mil empresas de diversos portes e segmentos. Nova unidade fica no Shopping Carpina

O Sebrae Pernambuco inaugurou nesta quinta-feira (29), uma nova unidade para aproximar o atendimento aos empreendedores da Zona da Mata Norte de Pernambuco, no Shopping Carpina, localizado no Bairro Novo. O espaço chega para ampliar e fortalecer os negócios na região, que possui cerca de 41 mil empresas de todos os portes, com serviços como formalização dos negócios, capacitações, consultorias, entre outros. O atendimento ao público acontece a partir desta sexta-feira (30), das 8h às 17h, de segunda a sexta.

O novo local faz parte da iniciativa da instituição de fortalecer sua atuação a partir das vocações locais, com soluções alinhadas às características dos pequenos negócios e às atividades que movimentam a economia regional, como comércio, agropecuária e indústria.

A unidade vai atender, ao todo, 23 municípios do território. Entre as cidades que serão atendidas estão: Aliança, Camutanga, Itambé, Goiana, Ferreiros, Timbaúba, São Vicente Férrer, Macaparana, Vicência, Machados, Limoeiro, Lagoa do Carro, Carpina, Paudalho, Chã de Alegria, Glória de Goitá, Feira Nova, Tracunhaém, Nazaré da Mata, Itaquitinga, Buenos Aires, Condado e Lagoa de Itaenga.

O local também vai aproximar o suporte do Sebrae aos microempreendedores individuais (MEIs) e ao público que busca orientações para começar a empreender. Para agilizar o acesso aos serviços, as consultas podem ser agendadas previamente pelo central de atendimento da instituição pelo telefone 0800 570 0800. O Shopping Carpina fica localizado na PE-041, KM 02 -Bairro Novo, Carpina.

Inauguração

O evento de abertura da unidade do Sebrae/PE em Carpina reuniu convidados, veículos da imprensa local e contou com a presença do superintendente do Sebrae Pernambuco, Murilo Guerra, que destacou a importância do espaço para a região.

“Com essa unidade do Sebrae no Shopping Carpina, vamos aproximar nosso atendimento aos empreendedores deste território. Isso vai ajudar no desenvolvimento e na capacitação dos pequenos negócios locais, ampliando as oportunidades e a geração de emprego e renda para a população”, destacou Murilo Guerra.

A partir da inauguração do local, o Sebrae também passa a oferecer novas oportunidades para os micro e pequenos empreendedores por meio de consultorias, capacitações e oficinas, ampliando a participação de empreendedores em programas da instituição como o Lidere, Potencialize e o Empretec.

O gerente da Unidade Regional do Sebrae na Zona da Mata, Alexandre Alves, reforçou a importância do espaço para ampliar a atuação da instituição no apoio aos negócios da região.

Segundo Alexandre, no local, os empreendedores também vão poder contar com os serviços recentes da instituição, de acordo com as atualizações do mercado, como é o caso da Reforma Tributária. “Teremos contadores disponíveis na unidade para orientar os negócios de pequeno porte e também tirar dúvidas sobre essas mudanças, ajudando o empreendedor a entender como o negócio pode ser impactado e como pode se organizar diante disso”, aponta.

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