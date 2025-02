A- A+

negócios Carrefour Brasil anuncia que pretende fechar capital na B3 Plano foi divulgado no meio da tarde; operações brasileiras virariam braço da empresa na França e Holanda

O Carrefour Brasil anunciou nesta tarde que deseja fechar o capital das operações no Brasil e se transformar numa subsidiária do Carrefour França e Carrefour Holanda. A proposta foi encaminhada para o conselho de administração da empresa.

Segundo comunicado emitido nesta tarde, as ações do Carrefour Brasil farão parte de uma nova empresa, a MergerSub, controlada totalmente pelos europeus.

A partir daí, os acionistas do papel no Brasil receberão três tipos de ações resgatáveis, que serão compradas de volta pelo novo dono imediatamente. Os acionistas, então, escolherão como querem receber pela venda das ações ao novo dono:

receber R$ 7,70 por ação;

receber 0,45 ação do Carrefour França e 0,45 BDR (papéis lastreados em ações listadas no exterior que são negociados na B3) do Carrefour França mais R$ 3,85;

receber 0,09 ação do Carrefour França ou 0,09 BDR do Carrefour França

Segundo a empresa, o objetivo da operação é fornecer liquidez para o acionista, oferecendo um prêmio de mais de 30% sobre o preço médio das ações do Carrefour no último mês. A rede de supermercados oferece também a opção ao acionista de seguir investindo na empresa através do papel listado na Bolsa francesa, mantendo uma exposição indireta à rede brasileira.

A empresa informou que pedirá, ainda, para ser uma empresa de categoria B. Com isso,o Carrefour Brasil não poderia emitir novas ações, mas poderia continuar emitindo debêntures (títulos de dívida privado).

Segundo o comunicado, um comitê especial independente composto por três membros foi nomeado em janeiro e está em estágio avançado de negociações. O grupo afirma que, em conclusão satisfatória, um contrato definitivo será assinado.

As ações do Carrefour subiam, às 15h38, 12,4%, valendo R$ 7,25.

