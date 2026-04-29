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Varejo Alimentício Carrefour é a rede que mais fatura no País Levantamento mostra também que o varejo se manteve na liderança do setor, seguido por Assaí Atacadista e pelo Grupo Mateus

O varejo alimentar brasileiro movimentou R$ 1,145 trilhão em 2025, o equivalente a 9,02% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo o Ranking Abras 2026, divulgado nesta terça-feira, 28, pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O levantamento mostra também que o Carrefour Brasil se manteve na liderança do setor, seguido por Assaí Atacadista e pelo Grupo Mateus.

O Carrefour Brasil faturou R$ 123,6 bilhões no ano passado, à frente do Assaí, com R$ 84,7 bilhões, e do Grupo Mateus, com R$ 43,5 bilhões. Completam o top 5 do setor o Supermercados BH, com R$ 25,7 bilhões, e o GPA/Pão de Açúcar, que faturou R$ 20,6 bilhões. Juntas, as cinco maiores redes do País somaram R$ 298,2 bilhões em vendas.

'Ciclo de crescimento'

Com cerca de 9 milhões de empregos diretos e indiretos, o varejo alimentar segue entre os maiores empregadores do País e mantém forte capilaridade, com atendimento diário a cerca de 30 milhões de consumidores em mais de 439 mil lojas.

"O varejo alimentar vive um novo ciclo de crescimento, com ganhos de eficiência, inovação e proximidade com o consumidor", afirmou o presidente da Abras, João Galassi.

O estudo da Abras, feito em parceria com a NielsenIQ, considera diferentes formatos, como atacarejos, supermercados, minimercados, lojas de conveniência, hortifrútis e e-commerce.

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