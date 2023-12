A- A+

Negócios Carrefour faz oferta para comprar supermercados do Casino, diz site Grupo, que tem enfrentando dificuldades financeiras, possui 40,9% do Pão de Açúcar

O Carrefour fez uma oferta para adquirir uma rede de sete mil supermercados locais pertencentes ao grupo varejista Casino, informou o site de negócios francês Les Echos, sem divulgar suas fontes.

O Carrefour também estaria fazendo propostas por um número de hipermercados e supermercados pertencentes ao Casino.

Segundo o site, a empresa pode oferecer de €500 milhões a €600 milhões (US$ 545 milhões a US$ 654 milhões) pela rede local, além de um valor extra pelos estabelecimentos adicionais.

O Les Echos afirmou que outros grupos varejistas, incluindo Intermarché, Lidl e Leclerc, também po)dem apresentar ofertas. A expectativa é que o Casino anuncie na segunda-feira (18) a quem venderá os ativos.

Um porta-voz do Carrefour recusou-se a comentar. O Casino não respondeu a um pedido de comentários.

O Casino, que detém participação no Grupo Pão de Açúcar no Brasil, vem enfrentando dificuldades financeiras há alguns anos. O fundador do Pão de Açúcar, Abilio Diniz, faz parte do conselho do Carrefour.

Em seu plano estratégico divulgado em junho, o Casino já havia afirmado que pretendia vender sua participação no grupo brasileiro. A empresa vem se desfazendo de ativos com o objetivo de reduzir o endividamento à metade e garantir sustentabilidade financeira.

Neste mês, o Grupo Pão de Açúcar informou que iniciou trabalhos preliminares para uma oferta pública primária de ações, no valor estimado de R$ 1 bilhão.

A companhia convocou uma assembleia geral extraordinária para 11 de janeiro, em primeira convocação, para deliberar o aumento do capital autorizado para até 800 milhões de ações ordinárias, e proposta da administração para eleição de uma nova chapa de conselho de administração, condicionada à liquidação da oferta.

O Casino afirmou que sua participação no GPA será diluída caso a oferta seja realizada, mantendo apenas uma participação minoritária. Hoje, o Casino possui 40,9% da companhia, sendo o principal acionista.

