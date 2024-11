A- A+

RETOMADA Carrefour informa que cronograma de entregas de produtos de carnes bovinas foi retomado A companhia diz que espera a normalização do reabastecimento de tais produtos no decorrer dos próximos dias

O Carrefour Brasil informou nesta terça-feira, 26, que o cronograma de entregas de produtos de carnes bovinas foi retomado, conforme antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mais cedo. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia diz que espera a normalização do reabastecimento de tais produtos no decorrer dos próximos dias.

"A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre novos desdobramentos relevantes relacionados ao assunto", diz a empresa.



