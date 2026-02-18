A- A+

NEGÓCIOS Carrefour registra vendas líquidas aquém do esperado em 2025 e prevê recuperação no Brasil Em 2025, o grupo varejista francês registrou, globalmente, vendas líquidas de 82,10 bilhões de euros

O Carrefour informou que obteve lucro líquido de 319 milhões de euros em 2025, um recuo ante os 723 milhões de euros obtidos em 2024, de acordo com resultados divulgados na terça-feira, 17. Em 2025, o grupo varejista francês registrou, globalmente, vendas líquidas de 82,10 bilhões de euros, um aumento de 4,3% ante o resultado de 81,7 bilhões de euros do ano anterior.

O valor, no entanto, ficou abaixo da previsão dos analistas, de 84,39 bilhões de euros, segundo uma pesquisa de estimativas compilada pela Visible Alpha.

O Carrefour afirmou que seu mercado doméstico está apresentando um bom desempenho, enquanto na Espanha espera um crescimento sustentado neste ano. No Brasil, o grupo prevê uma recuperação gradual nos volumes em 2026, observando que as condições de mercado foram desafiadoras no ano passado.





No quarto trimestre, as vendas do grupo incluindo o imposto sobre valor agregado aumentaram 1,6% na mesma base comparável, atingindo 24,29 bilhões de euros. O lucro operacional recorrente caiu 0,9% em relação ao ano anterior, para 2,16 bilhões de euros

Ainda, o grupo francês propôs um dividendo ordinário de 97 centavos de euro por ação, 5,4% superior ao do ano anterior, e um dividendo especial de 150 milhões de euros, ou 21 centavos de euro por ação.

No documento, a empresa diz que passou por uma transformação estrutural em 2025, em ano marcado por questões "decisivas" em relação ao seu portfólio, com a conclusão da venda de suas operações na Itália e o aumento da presença no Brasil por meio da aquisição das participações minoritárias no Carrefour Brasil.

Mais cedo, o Carrefour divulgou planos para reforçar sua presença digital e concentrar-se em operações em países-chave, como parte de um plano estratégico mais amplo para os próximos anos.

