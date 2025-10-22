A- A+

BALANÇO Carrefour tem queda na receita, mas reitera guidance e vê performance positiva no Brasil No acumulado de nove meses entre janeiro e setembro, o grupo varejista francês teve alta anual de 2,2% nas vendas, a 67,19 milhões de euros

O Carrefour teve vendas de 22,61 milhões de euros no terceiro trimestre de 2025, queda de 1,5% em relação aos 22,96 milhões de euros registrados em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 22. No acumulado de nove meses entre janeiro e setembro, o grupo varejista francês teve alta anual de 2,2% nas vendas, a 67,19 milhões de euros.

Em nota, o Carrefour cita resiliência nas dinâmicas de vendas na França e na Espanha em linha com o trimestre anterior, além de destacar boa performance comercial no Brasil, apesar dos desafios de taxas de juros elevadas.

No Brasil, o Carrefour estimou crescimento orgânico de 1,1% no terceiro trimestre, em performance "superior ao mercado", e disse que a reestruturação financeira no país está quase completa, com possível impacto positivo de 100 milhões de euros no lucro líquido de 2026.

Na Europa, o grupo informou que a venda do Carrefour Itália está progredindo como planejado e terminará no quarto trimestre, enquanto a expansão da aliança Concordis com a integração do grupo RTG Internacional deve se tornar efetiva com negociações em 2026.

O Carrefour ainda reiterou projeções para o ano completo de 2025, com pequeno crescimento no Ebitda, lucro operacional recorrente e fluxo de caixa livre líquido.





