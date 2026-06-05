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TECNOLOGIA

Carregador na tomada ou no celular primeiro? Saiba qual é a maneira correta para cuidar da bateria

Sequência de conexão ajuda a reduzir picos de tensão, desgaste dos conectores e riscos de corrosão, segundo especialistas

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Carregador na tomada ou no celular primeiro? Especialistas apontam ordem que pode aumentar vida útil da bateria Carregador na tomada ou no celular primeiro? Especialistas apontam ordem que pode aumentar vida útil da bateria  - Foto: Freepik

Conectar o celular ao carregador é um hábito tão rotineiro que a maioria das pessoas faz o procedimento sem pensar. Especialistas em tecnologia móvel, porém, afirmam que a ordem utilizada para ligar e desligar os componentes pode influenciar a durabilidade da bateria, dos conectores e até dos cabos.

Fazer isso da maneira errada, com o tempo, pode acelerar o desgaste dos componentes e afetar a capacidade de retenção de carga.

Qual é a recomendação?
A recomendação técnica é conectar primeiro o carregador à tomada e somente depois ligar o cabo ao celular. Segundo especialistas, essa sequência permite que o fluxo de energia se estabilize dentro do adaptador antes de chegar ao aparelho.

Na prática, o carregador funciona como uma barreira inicial contra oscilações e pequenos picos de tensão da rede elétrica.

Já o procedimento inverso — conectar primeiro o cabo ao telefone e depois ligar o carregador à tomada — expõe os circuitos internos e a bateria ao impacto da energização inicial.

Faíscas microscópicas podem acelerar desgaste
Especialistas explicam que a conexão em ordem inadequada pode gerar diferenças de potencial elétrico entre os contatos metálicos, produzindo pequenas faíscas invisíveis a olho nu.

Embora imperceptíveis, esses microarcos elétricos podem contribuir para processos de oxidação e corrosão dos terminais ao longo dos anos.

O problema tende a ser mais frequente em ambientes úmidos ou com acúmulo de poeira.

 

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Em cabos Lightning, utilizados em modelos mais antigos de iPhone, um dos sinais desse desgaste é o escurecimento dos conectores, que passam a apresentar manchas escuras e falhas de contato.

Nos conectores USB-C, hoje predominantes no mercado, a combinação entre poeira acumulada e desgaste mecânico dos contatos internos pode reduzir a eficiência da conexão.

Como desconectar o aparelho da forma correta
A orientação dos especialistas também vale para o fim do carregamento.

Nesse caso, a ordem deve ser inversa: primeiro retirar o cabo do celular e depois desligar o carregador da tomada.

Segundo os especialistas, isso interrompe o circuito de forma mais estável e reduz a possibilidade de pequenos picos de retorno ou faíscas residuais na porta do aparelho.

Cuidados que ajudam a preservar a bateria
Além da sequência correta de conexão, especialistas recomendam algumas práticas para aumentar a vida útil das baterias de íons de lítio:

Manter a carga preferencialmente entre 20% e 80%;

Evitar deixar o aparelho conectado à tomada durante toda a noite com frequência;

Utilizar carregadores e cabos originais ou certificados pelo fabricante;

Retirar o carregador da tomada quando não estiver em uso;

Evitar exposição do aparelho a temperaturas elevadas durante a recarga.

Segundo especialistas, esses cuidados ajudam a reduzir o estresse térmico e elétrico sobre a bateria, preservando seu desempenho ao longo dos anos.

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