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TECNOLOGIA Carregador na tomada ou no celular primeiro? Saiba qual é a maneira correta para cuidar da bateria Sequência de conexão ajuda a reduzir picos de tensão, desgaste dos conectores e riscos de corrosão, segundo especialistas

Conectar o celular ao carregador é um hábito tão rotineiro que a maioria das pessoas faz o procedimento sem pensar. Especialistas em tecnologia móvel, porém, afirmam que a ordem utilizada para ligar e desligar os componentes pode influenciar a durabilidade da bateria, dos conectores e até dos cabos.

Fazer isso da maneira errada, com o tempo, pode acelerar o desgaste dos componentes e afetar a capacidade de retenção de carga.

Qual é a recomendação?

A recomendação técnica é conectar primeiro o carregador à tomada e somente depois ligar o cabo ao celular. Segundo especialistas, essa sequência permite que o fluxo de energia se estabilize dentro do adaptador antes de chegar ao aparelho.

Na prática, o carregador funciona como uma barreira inicial contra oscilações e pequenos picos de tensão da rede elétrica.

Já o procedimento inverso — conectar primeiro o cabo ao telefone e depois ligar o carregador à tomada — expõe os circuitos internos e a bateria ao impacto da energização inicial.

Faíscas microscópicas podem acelerar desgaste

Especialistas explicam que a conexão em ordem inadequada pode gerar diferenças de potencial elétrico entre os contatos metálicos, produzindo pequenas faíscas invisíveis a olho nu.

Embora imperceptíveis, esses microarcos elétricos podem contribuir para processos de oxidação e corrosão dos terminais ao longo dos anos.

O problema tende a ser mais frequente em ambientes úmidos ou com acúmulo de poeira.





Em cabos Lightning, utilizados em modelos mais antigos de iPhone, um dos sinais desse desgaste é o escurecimento dos conectores, que passam a apresentar manchas escuras e falhas de contato.

Nos conectores USB-C, hoje predominantes no mercado, a combinação entre poeira acumulada e desgaste mecânico dos contatos internos pode reduzir a eficiência da conexão.

Como desconectar o aparelho da forma correta

A orientação dos especialistas também vale para o fim do carregamento.

Nesse caso, a ordem deve ser inversa: primeiro retirar o cabo do celular e depois desligar o carregador da tomada.

Segundo os especialistas, isso interrompe o circuito de forma mais estável e reduz a possibilidade de pequenos picos de retorno ou faíscas residuais na porta do aparelho.

Cuidados que ajudam a preservar a bateria

Além da sequência correta de conexão, especialistas recomendam algumas práticas para aumentar a vida útil das baterias de íons de lítio:

Manter a carga preferencialmente entre 20% e 80%;

Evitar deixar o aparelho conectado à tomada durante toda a noite com frequência;

Utilizar carregadores e cabos originais ou certificados pelo fabricante;

Retirar o carregador da tomada quando não estiver em uso;

Evitar exposição do aparelho a temperaturas elevadas durante a recarga.

Segundo especialistas, esses cuidados ajudam a reduzir o estresse térmico e elétrico sobre a bateria, preservando seu desempenho ao longo dos anos.

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