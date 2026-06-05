Carregador na tomada ou no celular primeiro? Saiba qual é a maneira correta para cuidar da bateria
Sequência de conexão ajuda a reduzir picos de tensão, desgaste dos conectores e riscos de corrosão, segundo especialistas
Conectar o celular ao carregador é um hábito tão rotineiro que a maioria das pessoas faz o procedimento sem pensar. Especialistas em tecnologia móvel, porém, afirmam que a ordem utilizada para ligar e desligar os componentes pode influenciar a durabilidade da bateria, dos conectores e até dos cabos.
Fazer isso da maneira errada, com o tempo, pode acelerar o desgaste dos componentes e afetar a capacidade de retenção de carga.
Qual é a recomendação?
A recomendação técnica é conectar primeiro o carregador à tomada e somente depois ligar o cabo ao celular. Segundo especialistas, essa sequência permite que o fluxo de energia se estabilize dentro do adaptador antes de chegar ao aparelho.
Na prática, o carregador funciona como uma barreira inicial contra oscilações e pequenos picos de tensão da rede elétrica.
Já o procedimento inverso — conectar primeiro o cabo ao telefone e depois ligar o carregador à tomada — expõe os circuitos internos e a bateria ao impacto da energização inicial.
Faíscas microscópicas podem acelerar desgaste
Especialistas explicam que a conexão em ordem inadequada pode gerar diferenças de potencial elétrico entre os contatos metálicos, produzindo pequenas faíscas invisíveis a olho nu.
Embora imperceptíveis, esses microarcos elétricos podem contribuir para processos de oxidação e corrosão dos terminais ao longo dos anos.
O problema tende a ser mais frequente em ambientes úmidos ou com acúmulo de poeira.
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Em cabos Lightning, utilizados em modelos mais antigos de iPhone, um dos sinais desse desgaste é o escurecimento dos conectores, que passam a apresentar manchas escuras e falhas de contato.
Nos conectores USB-C, hoje predominantes no mercado, a combinação entre poeira acumulada e desgaste mecânico dos contatos internos pode reduzir a eficiência da conexão.
Como desconectar o aparelho da forma correta
A orientação dos especialistas também vale para o fim do carregamento.
Nesse caso, a ordem deve ser inversa: primeiro retirar o cabo do celular e depois desligar o carregador da tomada.
Segundo os especialistas, isso interrompe o circuito de forma mais estável e reduz a possibilidade de pequenos picos de retorno ou faíscas residuais na porta do aparelho.
Cuidados que ajudam a preservar a bateria
Além da sequência correta de conexão, especialistas recomendam algumas práticas para aumentar a vida útil das baterias de íons de lítio:
Manter a carga preferencialmente entre 20% e 80%;
Evitar deixar o aparelho conectado à tomada durante toda a noite com frequência;
Utilizar carregadores e cabos originais ou certificados pelo fabricante;
Retirar o carregador da tomada quando não estiver em uso;
Evitar exposição do aparelho a temperaturas elevadas durante a recarga.
Segundo especialistas, esses cuidados ajudam a reduzir o estresse térmico e elétrico sobre a bateria, preservando seu desempenho ao longo dos anos.