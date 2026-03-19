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Carro automático domina buscas no Brasil e supera manual em quase 10 vezes

Levantamento aponta preferência por conforto, mas mostra que interesse por manuais ainda resiste

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No câmbio automático a transmissão com trocas de marcha é automatizadas, sem uso de embreagem pelo motorista. Utiliza conversor de torque ou sistemas automatizados, priorizando conforto, suavidade nas trocas e facilidade na condução.No câmbio automático a transmissão com trocas de marcha é automatizadas, sem uso de embreagem pelo motorista. Utiliza conversor de torque ou sistemas automatizados, priorizando conforto, suavidade nas trocas e facilidade na condução. - Foto: Freepik

Os brasileiros estão cada vez mais interessados em carros automáticos, e os números comprovam essa mudança de comportamento. Um levantamento da Webmotors revela que as buscas online por “carro automático” chegaram a 427 mil no último ano, quase dez vezes mais do que as pesquisas por “carro manual”, que somaram 45 mil.

O estudo analisou dados entre fevereiro de 2025 e janeiro de 2026, considerando pesquisas realizadas em plataformas como Google, Bing, YouTube, TikTok, X e Pinterest.

O crescimento reflete a busca por mais conforto, praticidade e facilidade na condução no dia a dia.

Apesar da ampla vantagem dos automáticos, os carros manuais seguem relevantes. No último trimestre analisado, entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, as buscas por veículos automáticos cresceram 22%.

Já os modelos manuais registraram alta de 52% no mesmo período, indicando um aumento pontual de interesse e reforçando que esse tipo de câmbio ainda tem espaço no mercado.

Pesquisa Webmotors

Principais dúvidas dos brasileiros
A pesquisa também mostra que muitos consumidores ainda têm dúvidas sobre as diferenças e o funcionamento dos dois tipos de câmbio.

No câmbio manual a transmissão com seleção de marchas é feita pelo condutor por meio da embreagem e alavanca. Permite maior controle do torque e da rotação do motor, com potencial de menor consumo e manutenção mais simples.
No câmbio manual, a transmissão com seleção de marchas é feita pelo condutor por meio da embreagem e alavanca. Permite maior controle do torque e da rotação do motor, com potencial de menor consumo e manutenção mais simples. | Foto: Freepik

Qual a diferença entre carro automático e manual?
O carro automático realiza as trocas de marcha de forma automática, sem necessidade de embreagem, o que proporciona mais conforto ao motorista.

Já o manual exige o uso da embreagem e da alavanca de marchas, permitindo maior controle sobre o desempenho do veículo.

Como dirigir carro automático e manual?
No automático, o motorista liga o carro com o pé no freio, seleciona a posição D e controla a velocidade pelo acelerador. Para dar ré, utiliza a posição R, e para estacionar, a posição P.

No manual, é necessário coordenar embreagem, acelerador e freio. O condutor engata as marchas conforme a velocidade do veículo, exigindo mais atenção e prática.

Como ligar carro automático e manual?
No automático, é preciso manter o freio pressionado e verificar se a alavanca está em P ou N antes de dar partida.

No manual, o veículo deve estar em ponto morto, com a embreagem pressionada, antes de ligar o motor.

Tendência do mercado
Os dados indicam que os carros automáticos seguem em forte crescimento no Brasil, impulsionados pelo conforto e pela praticidade.

Ainda assim, o avanço recente das buscas por modelos manuais mostra que eles continuam sendo uma opção considerada por parte dos consumidores, seja pelo custo ou pela preferência na condução.

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