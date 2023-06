Carro popular: veja quais modelos conseguiram os maiores descontos

A- A+

Depois do anuncio das medidas para baratear carros populares, caminhões e ônibus, o governo federal divulgou, nessa quarta-feira (14), a lista de veículos com descontos. As reduções vão de 1,5% a 11,26%. Na prática os carros receberam descontos que vão de R$ 2 mil a R$ 8 mil.

As montadoras precisavam cumprir um sistema de pontos para alcançar descontos maiores. Os critérios eram, entre outros, o preço do automóvel, o nível de emissão de poluentes e a parcela de produção nacional na sua fabricação.

Ao todo, são 233 versões e 31 modelos com descontos. As montadoras que aderiram ao programa foram: Renault, Volks, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot.

Ao todo, quatro modelos tiveram o desconto máximo, de R$ 8 mil. E outros dez conseguiram o abatimento de R$ 7 mil. E muitos conseguiram uma redução de R$ 6 mil.

O Globo elencou os modelos com maior desconto, confira abaixo:

Renault Kiwd - R$ 8.000

Fiat Mobi 1.0 - R$ 8.000

Versões:

Like Flex 4-P (341Acz0)

Like Flex 4-P (341Acx0)

Like Flex 4-P (341Acy0)

Renault Kwid 1.0 Intense- R$ 7.000

Versões:

Kwid 1.0 Intense

Kwid 1.0 Outsider

Kwid 1.0 Intense Biton



Volkswagen Gol / 1.0 Trendline - R$ 7.000

Chevrolet Onix Plus 1.0 - R$ 7.000

Versões:

Onix Plus Lt1 1.0 Mt

Onix Plus Lt1 1.0 Mt

Fiat Mobi 1.0 Trekking - R$ 7.000

Versões:

Trekking Flex 4-P (341Abz0)

Trekking Flex 4-P (341Atz0)

Trekking Flex 4-P (341Abx0)

Trekking Flex 4-P (341Aby0)

Volkswagen Novo Polo - R$ 7.000

Versões:

Novo Polo / Track

Novo Polo / Mpi

Chevrolet Onix 1.0 Mt e Plus - R$ 6.000

Versões:

Onix 1.0 Mt

Onix Lt1 1.0 Mt

Onix Lt2 1.0 Mt

Onix Plus Lt1 1.0 Mt

Onix Plus Lt2 1.0 Mt

Hyundai Hb20 Sense e confort 1.0 - R$ 6.000

Versões:

Hb20 Sense 1.0 5Mt Bth+Esc+Sab My23/23

Hb20 Sense 1.0 5Mt Bth+Esc+Sab My23/24

Hb20 Comfort 1.0 5Mt Av+Esc+Sab

Hb20 Comfort 1.0 5Mt Av+Esc+Sab

Hb20 Comfort 1.0 5Mt Av+Esc+Sab

Hb20 Comfort 1.0 5Mt Av+Esc+Sab My23/24

Fiat Argo 1.0 - R$ 6.000

Versões:

Fiat Argo 1.0 Flex 5-P (358Acc1)

Fiat Argo 1.0 Flex 5-P (358Acv1)

Fiat Argo 1.0 Flex 5-P (358A1N0)

Fiat Argo 1.0 Flex 5-P (358Acn0)

Fiat Argo 1.0 Drive Flex 5-P (358Afv1)

Fiat Argo 1.0 Drive Flex 5-P (358Atv1)

Fiat Argo 1.0 Drive Flex 5-P (358A4N0)

Fiat Argo 1.0 Drive Flex 5-P (358Afn0)

Fiat Cronos 1.0 - R$ 6.000

Versões:

Fiat Cronos 1.0 Flex 4-P (359Acm1)

Fiat Cronos 1.0 Flex 4-P (359Acn1)

Fiat Cronos 1.0 Drive Flex 4-P (359Afn1)

Fiat Cronos 1.0 Drive Flex 4-P (359Atn1)



Fiat Argo 1.3 Trekking - R$ 6.000

Versões:

Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358Agh1)

Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358Agy1)

Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358Agz1)

Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358A7H0)

Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358Agh0)

Fiat Cronos 1.3 Drive Flex - R$ 6.000

Versões:

Fiat Cronos 1.3 Drive Flex 4-P (359Afp1)

Fiat Cronos 1.3 Drive Flex 4-P (359Afz1)

Fiat Cronos 1.3 Drive Flex 4-P (359A1D0)

Fiat Cronos 1.3 Drive Flex 4-P (359Afd0)



Peugeot Citroën C3 1.0 Feel - R$ 6.000

Versões:

Citroën C3 1.0 Feel Flex 5-P (1Csbsuh4I5Gc9Xb0)

Citroën C3 1.0 Feel Flex 5-P (1Csbsuh4I5Gc9Yb0)

