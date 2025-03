Carro voador "retrô" de R$ 1,7 milhão está mais perto de decolar; conheça os detalhes

A- A+

Após anos de filmes, animações e debates sobre os carros voadores, a Alef Aeronautics, empresa americana de mobilidade sustentável, está mais perto de tornar o sonho em realidade. A firma fechou um acordo com as empresas aeroespaciais PUCARA Aero e MYC para fabricar peças certificáveis para o seu carro voador. Com motorização 100% elétrica, o Model A viralizou ao aparecer sendo testado em ambiente urbano, na Califórnia, nos Estados Unidos.

O Model A foi o primeiro do gênero a receber uma permissão legal para testes na estrada e no céu — mudança necessária antes que ele possa ser liberado ao público. A certificação, no entanto, limita os locais e a finalidade para a qual o veículo pode voar, e a construção deverá atender aos padrões de segurança da Administração Nacional de Segurança Rodoviária antes de decolar.





A startup divulgou o desenvolvimento do protótipo em 2023 e, desde então, vem evoluindo seu modelo e já conta com mais de 3.200 unidades pré-encomendadas. Seu design é futurista, e ele pode ser utilizado convencionalmente pelas ruas, mas suas hélices abaixo do capô e porta-malas permitem que o motorista decole a qualquer momento e fuja do trânsito do dia a dia.

"Esperamos que seja um momento histórico, provando à humanidade que um novo transporte é possível", afirmou Jim Dukhovny, o CEO da Alef Aeronautics.

Segundo a empresa, o veículo foi feito para se deslocar em áreas urbanas, mas consegue decolar e pousar na vertical. O modelo também apresenta possibilidade de direção automática, permitindo que o motorista retire sua atenção da estrada ou do céu, além de um sistema de detecção de obstáculos. No entanto, ele só comporta até dois passageiros.





Modelo A é 100% elétrico, poderá ser conduzido em vias públicas e tem capacidade de decolagem e pouso vertical Foto: Divulgação

Carro é projetado para uma ou duas pessoas Foto: Divulgação

Veículo já está disponível para pré-venda e pode valer R$ 1,4 milhão Foto: Divulgação

Carro elétrico criado pela startup Alef Aeronautics é projetado para os céus e o asfalto Foto: Divulgação

Primeiro carro voador recebe aval para testes nos EUA Foto: Divulgação

Outros destaques são o sistema de pouso planado e um paraquedas balístico, desenvolvidos para casos de emergência durante algum voo. Mas ainda que consiga voar, o Model A não é indicado para vias de trânsito rápido, porque sua velocidade é algo próximo dos 40 km/h em terra.

O carro é equipado com motor totalmente elétrico e possui uma autonomia de 320 km enquanto está no solo, mas consegue rodar por 160 km no ar. Sua produção pode ser realizada, porque a startup fechou um acordo de fabricação com a PUCARA Aero e a MYC, joint ventura responsável por produzir componentes destinados a marcas como Boeing e Airbus.

Vale destacar que a Alef foi fundada em 2015, com a promessa de tornar a tecnologia acessível para além do público de alto poder aquisitivo. Por isso, embora o modelo de lançamento tenha o preço inicial de US$ 300 mil (cerca de R$ 1,7 milhão na cotação atual), na sequência há previsão de comercialização do Model Z, com valor aproximado de US$ 35 mil (por volta de R$ 203 mil).

