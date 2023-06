A- A+

Automóveis Carro Zero: Confira a redução de preços Montadoras começaram a praticar descontos no preço dos automóveis zero quilômetro um dia após o Governo Federal anunciar o início do programa temporário de diminuição de impostos

Nesta segunda-feira (5), o Governo Federal anunciou um programa temporário de redução de preço dos automóveis, que também irá conceder descontos direto ao consumidor. Com isso, diversas montadoras já começaram a refazer suas tabelas de preços, adequando-se ao padrão proposto pelo governo, que dará um desconto de R$2 mil a R$8 mil por consumidor. As montadoras Renault, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Jeep, Citroen, Peugeot e a Caoa Chery já começaram a divulgar a redução.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), responsável pelo programa, o incentivo representa um desconto de cerca de 1,6% e 11,6%, em dinheiro. Além disso, os benefícios terão o limite de R$500 milhões para carros. Quando os créditos atingirem esse valor, o incentivo será encerrado, podendo acontecer antes dos quatro meses previstos.

“A população será beneficiada porque além do incentivo do Governo Federal com o subsídio, as concessionárias de automóveis estão liberando um desconto por conta própria, para incentivar ainda mais os consumidores. Não é uma mudança brusca, mas é um incremento que tem o potencial de aumentar as vendas do setor de automóveis”, explica o economista da Fecomércio-PE, Rafael Lima.

O carro mais barato anunciado até agora foi o Renault Kwid Zen, que teve uma redução de R$10 mil e hoje pode ser encontrado por R$58.990. O desconto de R$2 mil acima do que foi implementado pelo Governo. Além dela, a Jeep também baixou os preços de seus carros: o Renegade 1.3 turbo também ganhou desconto de R$10 mil, chegando ao preço de R$115,9 mil. Já o modelo Peugeot 208 Style 1.0 teve uma redução de R$11 mil, agora custando R$75.990.

A Volkswagen reduziu o preço de quatro dos seus modelos mais vendidos, sendo eles o Polo, o Virtus, o Saveiro e o T-cross. O plano da montadora é aplicar os preços reduzidos em todas as concessionárias. “A Volkswagen vai expandir a oferta e oferecerá bônus de até R$ 5.000 ou taxa zero aos seus clientes”, disse em nota oficial.

Já a Fiat retirou todas as tabelas do seu site e as substituiu pela mensagem "Em breve oferta com preços reduzidos". Os modelos Fiat Mobi, Argo, Cronos, Nova Strada e Pulse estão em destaque no site. A previsão é que o preço caia para menos de R$ 60 mil, já que anteriormente o Mobi era anunciado por R$ 68.990.

Antes mesmo da divulgação das medidas, a Hyundai anunciou a redução do preço do HB20 1.0 Sense, anunciado por R$74.290 mil. Abaixo dos R$70 mil ficou o modelo C3 da Citroen, que na versão Live pode ser encontrado por R$61,990 mil. Outros modelos e versões da montadora também tiveram redução, como o C3 Feel Pack e o C4 Cactus. A Caoa Chery ainda não divulgou seus valores.

Para o futuro, o economista Rafael Lima ressalta que pode haver outra redução no preço dos automóveis. “Uma possível queda na taxa de juros da economia diminuirá o custo de adquirir esses automóveis. Além disso, o preço dos insumos e maquinários influencia fortemente no preço do produto final, assim como aconteceu na pandemia, quando a escassez dos microchips elevou o preço do automóvel naquela época. O oposto também é verdadeiro. A abundância nesses itens vai fazer com que esses preços caiam, e tragam aquela demanda retraída devido a uma matéria prima cara, levando a população a voltar comprar esses automóveis”, finaliza.

