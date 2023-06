A- A+

CARROS Carros mais baratos: em menos de 15 dias, vendas já somam 64% dos recursos do programa Montadoras solicitaram R$ 320 milhões para descontos ao consumidor na compra do zero km

O programa de descontos de carros já teve R$ 320 milhões reservados pelas montadoras, dos R$ 500 milhões disponibilizados pelo governo federal, especificamente para veículos leves.

Isso corresponde a 64% do total de recursos destinados para essa modalidade. A informação é do Ministério do Desenvolvimento (MDIC), que atualizou os dados na manhã desta segunda-feira (19).

Conforme última atualização do governo, são 266 versões de 32 modelos de carros dentro do programa. Os descontos patrocinados pelo governo vão de R$ 2 mil a R$ 8 mil e são válidos apenas para veículos novos com preços de mercado até R$ 120 mil.

Além disso, o MDIC diz que as montadoras estão aplicando descontos adicionais "por conta própria". Ou seja, um valor superior aos R$ 8 mil.

O governo reservou R$ 1,5 bilhão para o programa. Os recursos destinados às empresas precisam ser convertidos em descontos aos consumidores na hora da venda do veículo.

A divisão foi a seguinte:

R$ 500 milhões são para automóveis (com 64% já demandado pelas montadoras);

R$ 700 milhões são para caminhões (14% de total já foi solicitado até o momento);

R$ 300 milhões para vans e ônibus (43% é total demandado nesta modalidade).

Prazo

As vendas de veículos com desconto serão exclusivas para pessoas físicas e micro e pequenas empresas nos primeiros 15 dias - prazo que pode ser prorrogado pelo governo por igual período.

Após esse prazo, grandes empresas poderão se beneficiar do programa. O período inicial limitado considera duas categorias:

15 dias no caso de aquisição de automóveis e veículos comerciais leves sustentáveis, para pessoa física;

15 dias no caso de veículos para transporte de cargas e de passageiros, para pessoa física, transportador autônomo, microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte.



A expectativa do MDIC é que a demanda por veículos de carga e coletivos - que são mais onerosos - aumente depois do prazo exclusivo às pessoas físicas e pequenas empresas.

