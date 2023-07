Carros populares: 95 mil veículos foram vendidos para pessoas físicas com preço reduzido em até 21%

A- A+

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, apresentou nesta sexta-feira um balanço do programa de descontos para carros, ônibus e caminhões. No mês de junho, foram 95 mil veículos vendidos para pessoas físicas e os descontos chegaram a 21%, com patrocínio do governo e das montadoras.

Ainda segundo o vice-presidente, só em um dia - 30 de junho - “foram 27 mil veículos emplacados”. Em alguns modelos de carros, a venda aumentou 236%.

— Nós tivemos casos de redução de valores em 14%, 16% e até 21%, aí por conta do setor privado (...) Veículos leves foi um sucesso e deve está terminando esse fim de semana. Caminhão e ônibus continuam e o objetivo é renovação de frota e pode ajudar nessa transição tecnológica — disse Alckmin.

No início do mês, o vice-presidente Geraldo Alckmin e Haddad anunciaram medidas para baratear automóveis, caminhões e ônibus.

O desconto para o consumidor ficou na faixa de R$ 2 mil a R$ 8 mil para compra de carros. Para veículos de carga ou coletivos, o abatimento ficou entre R$ 33,6 mil a R$ 99,4 mil. Mas além do descontro do governo, as montadoras também apresentaram descontos, segundo o MDIC.

