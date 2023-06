A- A+

Carro Popular Carros populares: empresas pedem mais recursos e programa chega a R$ 400 milhões em solicitações O montante representa 80% do total de recursos destinados a esta modalidade do programa, lançado há duas semanas, que é de R$ 500 milhões

Chegou a R$ 400 milhões o volume de crédito autorizado pelo governo para uso no programa para baratear carros. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) atualizou os números nesta quarta-feira.

Com mais pedidos das montadores, o montante atingido hoje já representa 80% do total de recursos destinados a esta modalidade do programa lançado há duas semanas. Especificamente para carros, o governo liderou R$ 500 milhões.

Os recursos destinados às empresas precisam ser convertidos em descontos aos consumidores na hora da venda.

Os descontos patrocinados pelo governo vão de R$ 2 mil a R$ 8 mil. Porém, segundo o MDIC, muitas empresas estão aplicado margens maiores "por conta própria". Ou seja, a depende da montadora, o desconta final ao consumidor pode passar de R$ 8 mil.

Veja também

VEÍCULOS Descontos na venda de carros chegam a R$ 400 milhões