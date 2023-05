Carros que ficaram guardados por mais de 40 anos vão a leilão na Holanda; veja vídeo

A- A+

Tesouro em forma de carro. Assim pode ser definida uma coleção de veículos que foi negociada pelo seu antigo proprietário com uma loja de venda de carros clássicos, que, a partir desta sexta-feira (27), vão a leilão na Holanda. A Gallery Aaldering, revendedora de carros clássicos que adquiriu as relíquias, pôs todos eles à venda a partir desta sexta-feira, em um leilão que dura até o próximo dia 7.

A história da coleção começou há cerca de 40 anos, quando um homem, identificado apenas como Ad Palmen, começou a colecionar uma série dos exemplares. Ele, porém, mantinha os cerca de 230 carros muito bem guardados, fora do acesso do público. Palmen trabalhou como revendedor de automóveis em seu país em meados da década de 1960, antes de começar a montar sua própria coleção, iniciada com um Lancia B20 amarelo.

O holandês armazenou o “tesouro” cada vez maior em três locais diferentes: duas garagens e uma igreja. Quem vivia na vizinhança, porém, não fazia ideia da valiosa frota escondida nessas garagens.



“Estamos neste local há cerca de quinze anos e perguntamos regularmente ao proprietário se poderíamos dar uma olhada lá dentro, mas nunca houve uma exibição”, disse um vizinho.

Palmen, porém, foi diagnosticado com demência no fim do ano passado, e, depois de muito guardar os carros, viu seus familiares optarem pela venda de toda a coleção para a Aaldering.

“Galeria Aaldering apresenta: A coleção Palmen Barnfind. Uma coleção desconhecida de 230 carros clássicos num local desconhecido nos Países Baixos: inimaginável. A Galeria Aaldering está leiloando esta gigantesca coleção em colaboração com a Classic Car Leiltions”, anuncia a empresa.

A coleção conta com veículos clássicos como um Lancia Aurelia Spider, um Alfa Romeo 2600 SZ e um Mercedes-Benz 300S Roadster. A casa de leilões afirma que os veículos “resistiram muito bem ao teste do tempo” e a maioria está em “condições originais”, e o próprio Palmen os ligavam regularmente para evitar que apresentassem problemas mecânicos.

“É improvável que alguém veja uma coleção deste calibre e condição novamente em sua vida”, disseram Nico e Nick Aaldering, da Gallery Aaldering, em um comunicado.

