Carteira de Trabalho Digital recebe cerca de 13 milhões de simulações para empréstimo consignado

Durante essa sexta-feira (21), os trabalhadores com carteira assinada já puderam consultar as ofertas de empréstimo consignado disponíveis na Carteira de Trabalho Digital. Até o fim da tarde de hoje, foram realizadas cerca de 13 milhões de simulações no aplicativo, mas apenas pouco mais de 1 milhão de solicitações foram efetivamente concluídas, de acordo com a DataPrev.

No aplicativo, que conta com 68 milhões de trabalhadores cadastrados, apenas 1.349 empréstimos haviam sido contratados até às 16h35 do dia em que o crédito consignado para CLT foi liberado.

Essa discrepância entre simulações, solicitações e contratos efetivados sugere que, apesar do interesse inicial, muitos trabalhadores estão avaliando com cuidado as condições antes de assumir um compromisso financeiro. Já que, o crédito consignado para CLT é um empréstimo como qualquer outro e demanda atenção para não comprometer a renda futura.

Fluxo

Para o economista Sandro Prado, a quantidade de acordos entre as instituições financeiras que estão ofertando os créditos e os celetistas deve aumentar com o passar dos dias, devido às vantagens com relação a taxa de juros.

“A taxa de juros dessa modalidade de empréstimo na simulação é de 3,04% e a média cobrada no mercado dos empréstimos pessoais é de cerca de 6% então hoje muitas pessoas fizeram a simulação, mas poucas pessoas ainda fizeram a contratação do empréstimo porque obviamente ainda é prematuro”, afirmou o economista Sandro Prado.

De acordo com ele, o consumidor desses empréstimos ainda está esperando um pouco mais para ver se realmente vale a pena e se realmente precisa de um empréstimo e quanto é que seria aí os valores para ver se enquadra dentro da sua renda e para ver se realmente seria o momento de pegar o empréstimo.

Cautela

Somado a isso, a grande taxa de endividamento que se instaura no País foi uma das pautas levantadas assim que a medida provisória do empréstimo para CLT foi apresentada pelo presidente Lula, quando levantado que o surgimento de mais uma linha de crédito incentivaria a inadimplência. No último levantamento do Serasa Experian, em janeiro de 2025 o País somava 281,25 em dívidas distribuídas entre 74,60 milhões de brasileiros.

Em um cenário como esse, a organização financeira precisa ser levada em consideração e surge a dúvida se vale a pena contratar o empréstimo. A planejadora financeira Leticia Camargo Para explica que para atender imprevistos nos casos em que a pessoa não tenha uma reserva de emergências, esse empréstimo consignado poderá ser mais recomendado do que outras linhas de crédito, já que os juros tendem a ser mais baixos, devido à garantia do desconto em folha.

As parcelas do crédito consignado que serão descontadas na folha do trabalhador seguem a margem consignável de 35% do salário bruto. Mesmo assim, é necessário avaliar se o desconto não vai prejudicar o pagamento das despesas mensais e a saúde financeira no período de pagamento.

“É preciso sempre olhar a taxa CET (Custo Efetivo Total), comparar com outras modalidades de crédito e com outras instituições e escolher pela menor taxa. Não se comprometer com parcelas que depois não caberão no orçamento”, afirmou.

