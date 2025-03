A- A+

Crédito Carteira de trabalho digital: saiba como baixar, consultar PIS e solicitar o Crédito do Trabalhador É necessário fazer o download do aplicativo da CTPS Digital e enviar informações sobre valor a financiar e prazo

A nova plataforma do governo para o Crédito do Trabalhador já está disponível. Para solicitar um empréstimo por meio do programa, é necessário baixar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

No entanto, no primeiro dia de funcionamento, diversos usuários relataram dificuldades de acesso e instabilidade no sistema.

Veja, abaixo, o passo a passo para usar o aplicativo.

Como baixar a Carteira de Trabalho Digital

O app da Carteira de Trabalho Digital está disponível para Android na Play Store, e na App Store:

Faça o download do app Carteira de Trabalho Digital;

Logo em seguida realize o cadastro com seu login da conta Gov.br, com CPF e senha.

Como consultar o número do PIS na Carteira de Trabalho Digital

Clique na área “Contratos”;

Na parte inferior da tela, selecione a opção “+” para exibir os detalhes do contrato

Veja o número do PIS.

Como fazer empréstimo na Carteira de Trabalho Digital

Logo após o login, na primeira tela do aplicativo, já aparece a opção para que o trabalhador com carteira assinada, ou seja, que trabalha sob o regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), faça uma simulação. Basta clicar na opção "simular agora":

Consignado

Após essa etapa, o trabalhador tem acesso à plataforma. Nesta tela, ele poderá consultar qual é o valor máximo de parcela que o seu perfil de renda permite aceitar no financiamento. E deverá ainda informar qual é o valor do empréstimo e em quantas prestações quer pagar.

Simulação

Na tela seguinte, o trabalhador recebe uma simulação.

A plataforma vai informar uma "taxa de referência", que nada mais é do que os juros médios do atual consignado privado, segundo pesquisa mensal do Banco Central.

Por essa "taxa de referência", a plataforma vai informar também qual seria o valor da prestação e o montante final a ser pago no final do financiamento.

Mas, atenção, a taxa final que valerá para o crédito será a que for oferecida por cada banco ou fintech.

Após detalhar o quanto quer de empréstimo, o trabalhador receberá dos bancos interessados, num prazo de 24 horas, uma proposta com a taxa de juros oferecida pela instituição.

O usuário pode fazer uma nova simulação, informando valores e prazos de pagamento diferentes. Ou clicar na opção "solicitar propostas de empréstimo".

Empréstimo

Após clicar em "solicitar propostas de empréstimo", o aplicativo informa que a simulação foi enviada e que, em 24 horas, o trabalhador receberá as ofertas personalizadas de financiamento.

Veja também