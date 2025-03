Carteira Digital: Mais de 40 milhões de trabalhadores já acessaram o app para simular empréstimo

A- A+

Até o último domingo (23), 40 milhões de trabalhadores acessaram o app da Carteira de Trabalho Digital. De acordo com dados da DataPrev, o perfil médio dos pedidos de crédito revela um valor solicitado de R$ 8.995, com um prazo de pagamento em torno de 31 meses. Esses valores são influenciados pela margem consignável disponível, que gira em R$ 901.

Criado por medida provisória no dia 12, o Programa Crédito do Trabalhador na Carteira Digital de Trabalho abrange empregados da iniciativa privada com carteira assinada, incluindo empregados domésticos, trabalhadores rurais e contratados por microempreendedores individuais (MEI).

A nova modalidade permite que o trabalhador autorize o compartilhamento de dados do eSocial, sistema eletrônico que unifica informações trabalhistas, para contratar crédito com desconto em folha.

Com o novo programa, mais de 80 bancos e instituições financeiras poderão ter acesso ao perfil de trabalhadores com carteira assinada por meio do eSocial. A partir de 25 de abril, todos os bancos poderão ofertar o crédito em suas plataformas digitais.

