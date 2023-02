Cartões de crédito precisam ser protegidos antes do carnaval; confira dicas de como fazer

A- A+

Com o passar dos anos, o dinheiro físico começou a ficar mais escasso e as pessoas passaram a usar mais os cartões de débito e crédito, o que aumentou a necessidade de tomar mais cuidado com eles. As contas digitais começaram a surgir, e o que antes era preciso ser feito em uma agência, agora é resolvido na palma da mão por meio do celular. No Carnaval, são raras as pessoas que de fato andam com dinheiro, e a precaução com o uso dos cartõesé fundamental para curtir o feriado sem dores de cabeça devido a furtos, fraudes e outros problemas.

Segundo um levantamento da Serasa Experian, a cada 7 segundos uma tentativa de fraude é registrada no Brasil. Em relação a bancos e cartões, foram mais de 181.739 casos denunciados em 2022, com os golpistas utilizando principalmente redes sociais como Instagram e WhatsApp, e até mesmo mensagens de texto via SMS. Algumas pessoas também fingem ser alguém de alguma instituição financeira, como um gerente de banco ou técnico. Além disso, no Brasil, o furto via phishing (roubo de dinheiro por meio da revelação de informações pessoais) é um dos maiores “mercados” mundiais.

Para evitar passar por esses transtornos, é importante:

1 - Realizar pagamentos por NFC/Carteira do celular

Os celulares mais modernos possuem uma carteira digital, em que não é preciso ter internet e é possível cadastrar diversos cartões. Para realizar o pagamento, é solicitada a senha do celular, biometria ou até mesmo o Face ID.

2- Utilizar recursos de bloqueio remoto no smartphone

Uma pesquisa da consultoria de cibersegurança NordPass mostra que a senha mais utilizada no Brasil é a sequência “123456” e a segunda é “brasil”. Segundo a NordPass, um hacker demora menos de 1 segundo para obter estas senhas muito simples. O ideal é colocar senhas mais difíceis no seu celular, aplicativo de banco e até no seu cartão físico, além de fazer uso de recursos como o bloqueio pela conta do Google e da Apple, além de ser possível bloquear pelo IMEI também junto à operadora.

3- Só levar um cartão

Se você sabe mais ou menos quanto vai utilizar durante o Carnaval, procure só levar um cartão para a folia. Se for mais fácil, um com o limite um pouco mais baixo, e que você tenha acesso ao bloqueio imediato pelo seu celular caso aconteça algo

4- Evite a clonagem do seu número de telefone

Para fazer a clonagem de um telefone, o golpista tenta obter o código de 6 dígitos enviado à pessoa por mensagem de texto, entrando em contato com a possível vítima, muitas vezes se passando por atendente de suporte técnico ou do setor de cobranças. Fique atento aos meios de comunicação oficiais das marcas, e qualquer suspeita verifique diretamente com a empresa. Para ainda mais segurança, ative a autenticação em duas etapas em todas as contas

5- Tomar cuidado com o pagamento via Pix

Cadastre seu Pix por meio dos canais oficiais dos seus bancos, pelo aplicativo bancário, Internet Banking ou agências físicas. Não clique em links nas redes sociais ou SMS, e não faça transferências sem comprovar que de fato quem vai receber é a pessoa/estabelecimento

6- Ficar atento ao valor digitado na maquininha e peça o comprovante

Outro golpe muito comum é o da alteração do valor que deveria ser pago, com o golpista digitando um valor diferente. Para evitar essa fraude, depois de inserir o cartão na maquininha e proteger a sua senha (os números dela não devem aparecer no visor), verifique o valor efetivamente digitado e peça o comprovante

7- Se atentar às configurações do seu cartão

Alguns bancos possuem recursos para impedir fraudes e furtos. O Nubank, por exemplo, tem o “Modo Rua”, que protege o dinheiro da conta em caso de roubo ou furto, bloqueando compras acima do limite estipulado por você

