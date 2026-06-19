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pix Cartões premium avançam em Pernambuco mesmo com crescimento do Pix Programas de fidelidade, cashback e benefícios exclusivos impulsionam uso de cartões no estado

A popularização do Pix revolucionou a forma de pagamento dos brasileiros e consolidou as transferências instantâneas como parte da rotina financeira. Apesar desse avanço, os cartões de crédito com benefícios exclusivos seguem ganhando espaço entre os consumidores pernambucanos.

Dados do Sicredi apontam que a utilização dos cartões premium das bandeiras Visa e Mastercard cresceu 12,9% em Pernambuco entre maio de 2025 e maio de 2026. O resultado demonstra que, em vez de substituir completamente os cartões, o Pix passou a conviver com diferentes modalidades de pagamento, cada uma atendendo a necessidades específicas dos usuários.

Enquanto o sistema de pagamentos instantâneos é amplamente utilizado para transferências e compras do dia a dia, os cartões com programas de vantagens atraem consumidores interessados em acumular pontos, obter cashback e acessar serviços diferenciados.

Segundo Gabriela Nóbrega, analista de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi Nordeste, os cartões premium passaram a desempenhar um papel estratégico na gestão financeira de muitos clientes.

“O Pix trouxe praticidade e rapidamente se tornou um dos principais meios de pagamento do país. Ao mesmo tempo, os cartões que oferecem benefícios adicionais passaram a ser vistos como uma ferramenta de geração de valor para o consumidor, especialmente para quem busca vantagens relacionadas a viagens, experiências, proteção e programas de fidelidade”, afirmou.

Entre os benefícios mais valorizados pelos usuários estão os programas de pontuação, que permitem acumular até três pontos por dólar gasto e converter os créditos em passagens aéreas, produtos, serviços ou cashback. Também se destacam vantagens como acesso a salas VIP em aeroportos, seguro viagem, atendimento concierge 24 horas, embarque prioritário e proteção em compras internacionais.

Fidelidade ganha novas funções

O crescimento do interesse pelos cartões premium acompanha a expansão do mercado de fidelidade no Brasil. Dados da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF) mostram que os programas de recompensas continuam registrando resultados positivos.

No quarto trimestre de 2025, foram emitidos 258,1 bilhões de pontos e milhas, volume 7% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior. Já os resgates somaram 231 bilhões de pontos, crescimento de 9%.

Embora as passagens aéreas continuem liderando a preferência dos consumidores, representando 67,3% dos resgates realizados, os demais 32,7% foram utilizados para obtenção de produtos, serviços, descontos e cashback — um dos maiores percentuais observados desde 2019.

O Nordeste figura entre as regiões mais beneficiadas por esse movimento. Das cerca de 15 milhões de passagens emitidas anualmente com pontos e milhas no país, aproximadamente 23% têm como destino estados nordestinos, o equivalente a cerca de 3,5 milhões de bilhetes.

Para Gabriela Nóbrega, os números demonstram que os programas de fidelidade deixaram de estar restritos ao universo das viagens.

“Hoje o consumidor encontra opções muito mais amplas para utilizar os pontos acumulados. O crescimento dos resgates em cashback, produtos e serviços demonstra que os programas passaram a fazer parte do dia a dia das pessoas, aumentando a percepção de valor gerada pelo uso do cartão”, destacou.

Além dos benefícios permanentes, ações promocionais têm contribuído para aumentar o uso dos cartões premium. Entre elas está a campanha “É ter com quem torcer”, realizada pelo Sicredi em parceria com a Visa.

A iniciativa permite que associados acumulem selos por meio de compras realizadas na função crédito e troquem os pontos por produtos oficiais da FIFA e da Adidas. Os participantes também concorrem a cartões pré-pagos de R$ 10 mil e podem participar de desafios em uma plataforma digital criada especialmente para a promoção.

De acordo com Gabriela Nóbrega, a combinação entre programas de recompensas, benefícios exclusivos e campanhas promocionais ajuda a explicar o crescimento registrado em Pernambuco.

“Quando o cartão reúne vantagens relevantes, flexibilidade no uso dos benefícios e campanhas que ampliam as possibilidades de recompensa, ele passa a ocupar um papel complementar a outros meios de pagamento. Isso ajuda a explicar o crescimento da utilização desses produtos mesmo em um cenário de forte expansão dos pagamentos instantâneos”, concluiu.

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