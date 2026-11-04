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Mutirão Cartórios fazem mutirão gratuito para orientar população sobre golpes imobiliários no Recife Ação será realizada neste sábado (7), no Shopping Recife, com orientações sobre fraudes na compra e venda de imóveis. Brasil registrou mais de 2,2 milhões de casos de estelionato em 2025

A compra de um imóvel pode se transformar em prejuízo quando envolve falsos proprietários, documentos adulterados ou propriedades inexistentes. Para orientar a população sobre como identificar fraudes e evitar perdas financeiras, os Cartórios de Notas promovem, neste sábado (7), um mutirão gratuito no Shopping Recife, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana.

A mobilização integra a Jornada Notarial 2026, promovida pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF), em parceria com as seccionais estaduais e os Tabelionatos de Notas participantes. Em Pernambuco, o atendimento começa às 9h e será aberto ao público.

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o país registrou 2.261.055 ocorrências de estelionato em 2025. O número representa um crescimento de 429,8% em relação a 2018, o equivalente a uma média de 258 casos por hora. O levantamento reúne diferentes modalidades do crime, não apenas fraudes imobiliárias.

Entre os golpes que podem atingir compradores estão a venda de imóveis por pessoas que não são proprietárias, o uso de procurações falsas, a omissão de restrições sobre o imóvel e a cobrança de valores antecipados sem a formalização adequada da negociação. Em algumas situações, a fraude só é descoberta depois que o comprador transfere o dinheiro ou tenta registrar a propriedade.

Para a presidente do Colégio Notarial do Brasil – Seção Pernambuco (CNB/PE), Dayse Carolina de Queiroz Nunes, a conferência da documentação e a identificação de quem está vendendo o imóvel são medidas importantes para evitar prejuízos.

“Desconfiar de uma oferta muito vantajosa e conferir quem pode vender o imóvel são cuidados que podem evitar grandes prejuízos. A Jornada em Recife busca transformar essas orientações em informação acessível à população. Queremos mostrar que o Cartório de Notas é um espaço de escuta e esclarecimento, onde o cidadão pode compreender o negócio antes de assinar documentos ou realizar pagamentos”, afirma.

Uma das formas de formalizar a negociação é a escritura pública, elaborada pelo tabelião de notas. O documento identifica os participantes, verifica sua capacidade jurídica e examina a documentação pertinente. A transferência da propriedade, no entanto, só é efetivada com o registro no Cartório de Imóveis.

Antes de realizar qualquer pagamento, a recomendação é consultar a matrícula atualizada do imóvel, conferir quem aparece como proprietário e verificar a existência de possíveis restrições. Também é importante confirmar a identidade do vendedor, checar a autenticidade de procurações e desconfiar de ofertas com preços muito abaixo dos praticados no mercado.

Segurança no pagamento

Durante a Jornada Notarial 2026, os participantes também poderão conhecer o funcionamento da Conta Notarial, por meio de um simulador educativo. A ferramenta demonstrará como os recursos de uma negociação podem permanecer protegidos até que as condições estabelecidas entre comprador e vendedor sejam cumpridas.

Na modalidade, o dinheiro pode ser liberado somente após a comprovação das exigências acordadas pelas partes, reduzindo riscos relacionados ao pagamento antecipado e ao descumprimento do negócio. A demonstração no evento será apenas educativa, sem abertura de contas ou movimentação financeira.

A programação também prevê orientações sobre doações de imóveis, inventários, partilhas, planejamento sucessório, regimes de bens e divisão patrimonial em casos de divórcio ou dissolução de união estável.

Serviço

Jornada Notarial 2026 – Segurança Jurídica nas Transações ImobiliáriasData: sábado, 7 de novembro de 2026

Horário: a partir das 9h

Local: Shopping Recife (sujeito a confirmação)

Endereço: Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem, Recife

Informações: pelo site

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