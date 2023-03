A- A+

Em visita à Folha de Pernambuco, na manhã desta quarta-feira (22), o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSDB), disse que o município terá um “São João nunca antes visto e com atrações nunca antes vistas…” A estimativa de investimento total de é R$ 40 milhões e, dentro deste valor, ele espera um aporte do Governo do Estado de pelo menos R$ 10 milhões na festa que simboliza o Nordeste. A meta é gerar pelo menos 2 mil empregos diretos. O prefeito foi recebido pela Diretora Administrativa do jornal, Mariana Costa, pelo Diretor Executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, pela editora-geral, Leusa Santos.



Segundo o prefeito, que também participou de entrevista à Rádio Folha FM, os festejos juninos vão começar nas roças, de maneira mais tradicional, com fogueira, forró pé de serra e artistas locais. Nos quatro distritos, a partir de 28 de abril, disse ele, serão realizadas festas menores e mais acolhedoras nas comunidades. “O São João da Roça”, antecipado para abril este ano, será em 13 localidades. Já no dia 3 de junho, a principal festa junina do interior pernambucano será lançada no conhecido pátio de eventos, que está sendo reformado e terá novo visual.

Prefeito afirma que 2023 é ano de consolidar sua forma de fazer o São João: Foto| Arthur Mota/Folha de Pernambuco

"2023 é um ano de consolidação da minha forma de fazer o São João, da forma da nossa gestão". Tanto que estamos mudando todo o layout do pátio, mudando todo o desenho, investindo na estrutura do São João do Alto do Moura, nas roças, nos quatro distritos”, afirmou Rodrigo.

Durante a entrevista, o prefeito afirmou que o investimento de R$ 40 milhões deve ter apoio de patrocinadores e gerar uma riqueza de R$ 550 milhões na cidade. “É uma festa que vale o investimento. Esse ano, a gente acredita que vai girar em torno de R$ 40 milhões, com ajuda de patrocinadores e de parceiros”, destacou. “Serão gerados muitos empregos indiretos, mas, de forma direta, só com pessoas que participam diretamente da festa, passam de 2 mil empregos”.

Veja também

Banco Central "Presidente do Banco Central está fazendo desserviço com a nação', diz Rui Costa