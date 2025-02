Carvalheira na Ladeira impulsiona economia, turismo e emprego em Pernambuco no Carnaval 2025

A- A+

A festa Carvalheira na Ladeira, já consolidada como um dos principais eventos do calendário carnavalesco de Pernambuco, vai além da música e diversão, movimentando significativamente a economia, o turismo e o mercado de trabalho local.

O evento, que acontece durante quatro dias em Olinda, se tornou uma vitrine não apenas para grandes atrações nacionais e internacionais, mas também para a riqueza cultural e os talentos regionais.

De acordo com Geraldo Bandeira, sócio da Carvalheira, o impacto econômico do evento se espalha por diversos setores da cadeia produtiva pernambucana.

“Todo ano a gente consegue causar um grande impacto em todo cenário pernambucano. Recebemos turistas dos mais variados estados, que esperam o ano todo para curtir nosso carnaval. É uma grande oportunidade de conhecer não só a nossa festa, como a riqueza cultural de Pernambuco”, destaca.

Turismo em alta

Com uma expectativa de 65% do público formado por turistas, o Carvalheira na Ladeira tem se consolidado como um dos principais atrativos para quem vem de fora do estado.

Pernambuco recebe visitantes de estados como Paraíba, Rio Grande do Norte, São Paulo e até do Rio Grande do Sul.

“Nosso público é composto por gente de todos os cantos! Recebemos pessoas da Paraíba, Natal, São Paulo, Rio Grande do Sul. É realmente gente de todos os cantos”, brinca Geraldo.

A movimentação aquece setores como hotelaria, gastronomia e transporte, criando uma rede de impacto econômico que vai além do evento.

A presença dos turistas gera uma ocupação hoteleira elevada e o aumento da circulação de renda na região, consolidando o Carnaval como um dos principais momentos do ano para o turismo em Pernambuco.

Valorização da cultura local

Além das grandes atrações nacionais e internacionais que fazem parte do lineup, o evento busca equilibrar os shows com nomes da cena local, fortalecendo a cultura pernambucana.

“Temos uma preocupação grande em mostrar para os nossos clientes que o nosso festival de carnaval tem espaço para todos os gêneros e estilos! Com isso, também cresce o desejo de trazer artistas do cenário local, que tornam a nossa cultura tão rica. É também uma oportunidade de mostrar nossos talentos para os turistas que recebemos”, pontua o sócio.

Essa estratégia não só fortalece a identidade do evento, como também oferece visibilidade para artistas regionais, contribuindo para a formação de novos públicos.

Geração de emprego

Outro fator de impacto direto do evento é a geração de empregos. Segundo Geraldo, o Carvalheira na Ladeira conta com 1.800 trabalhadores por dia, totalizando 7.200 postos de trabalho diretos durante os quatro dias de festa.

Isso sem contar com toda a equipe envolvida na montagem do evento, que começa já em dezembro.

“Contamos com um verdadeiro time de 1.800 trabalhadores por dia do evento, ou seja, 7.200 durante os quatro dias de carnaval. Sem contar com todos os trabalhadores envolvidos na montagem do evento, que iniciamos em dezembro”, explica.

A cadeia produtiva envolve seguranças, atendentes, profissionais de limpeza, técnicos de som e luz, além de fornecedores de alimentos, bebidas e estrutura.

Padrão Carvalheira

Ao longo dos anos, a marca Carvalheira se consolidou como sinônimo de experiência premium e qualidade na produção de eventos.

Essa reputação, segundo Geraldo Bandeira, é fruto da atenção aos detalhes e da preocupação com o público.

“É engraçado pois quem nos deu o título de ‘Padrão Carvalheira’ foram nossos clientes. Sempre tivemos a preocupação de montar algo diferenciado, que as pessoas fossem pra curtir com os amigos e levar para casa boas memórias”, conta.

O segredo para manter o alto padrão está na escuta ativa do público e na constante busca por inovação.

“Tudo isso é ligado à experiência do cliente, ao nosso time que segue sempre inovando e surpreendendo e à busca constante por ouvir os feedbacks construtivos e buscar melhorias”, complementa.

Expansão pelo Brasil

A marca Carvalheira não se limita ao território pernambucano. A produtora já atua em outros estados, como São Paulo, onde realiza o Carnaval na Cidade, uma collab com a produtora Haut, utilizando a mesma cenografia do Carvalheira na Ladeira.

“Já produzimos alguns eventos pelo Brasil. Em relação ao carnaval, temos o projeto Carnaval na Cidade, uma collab entre a Carvalheira e a Haut. Inclusive, aproveitamos toda a cenografia do Carvalheira na Ladeira para a versão ‘Na Cidade’, que acontece no Carnaval de São Paulo”, revela.

Impacto para Pernambuco

Com uma proposta que une entretenimento, geração de emprego e valorização cultural, o Carvalheira na Ladeira se destaca não só como um evento festivo, mas como um motor econômico para Pernambuco.

A cada edição, a festa reforça o papel do Carnaval como uma das principais forças da economia criativa do estado, consolidando a marca como um dos pilares da cena cultural e turística pernambucana.

Com a expectativa de mais uma edição de sucesso, a Carvalheira na Ladeira reafirma que, além da música, o carnaval pode transformar vidas, movimentar a economia e projetar a cultura pernambucana para todo o Brasil.

