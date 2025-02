A- A+

CARNAVAL Carvalheira na Ladeira movimenta economia pernambucana com o maior Carnaval privado do estado Evento movimenta milhões, atrai turistas e gera milhares de empregos em Olinda

Ao longo de 11 edições, o Carvalheira na Ladeira se consolidou como um dos principais eventos do Carnaval de Pernambuco, movimentando turismo, economia, cultura e geração de empregos.

O festival, realizado em Olinda, recebe, anualmente, cerca de 10 mil pessoas por dia, com festas que vão do primeiro ao último dia de carnaval e impulsionam negócios locais, garantindo uma experiência premium aos foliões.

“A gente criou o segundo palco, e hoje o Carvalheira na Ladeira é um festival”, afirma Geraldo Bandeira, sócio da Carvalheira.

Geraldo Bandeira, sócio do Carvalheira na ladeira. Foto: Arquivo pessoal

A estrutura passou a contar com os palcos Carvalheira e Ladeira, interligados por uma tenda eletrônica climatizada. “O público fica indo e vindo, criando um movimento que lembra festivais internacionais”.

O impacto econômico é expressivo. Durante o evento, são 1.800 empregos diretos, sem contar a equipe de montagem e fornecedores. Segurança, bares, produção, alimentação e palco fazem parte dessa engrenagem.

O turismo também ganha força: hotéis e pousadas registram alta ocupação, e o evento atrai foliões de todo o Brasil.

Além do impacto econômico direto, o evento também fortalece marcas e parcerias comerciais. Grandes empresas investem no Carvalheira na Ladeira para ativação de suas marcas, criando experiências exclusivas para o público.

“O patrocinador quer que o cliente passe pelas ativações e vivencie as experiências dentro do evento”, destaca Geraldo. Esse modelo fortalece a sustentabilidade financeira do festival e amplia as possibilidades de inovação a cada edição.

A experiência do público é prioridade. O evento conta com praça de alimentação diversificada, posto médico, cenografia exclusiva e um sistema 100% open bar. “O cliente almoça, lancha e janta aqui. Até porque são 12 horas de festa”, explica Geraldo.

Grupo de sócios do Carvalheira na Ladeira. Foto: Ariel Martini

A cenografia, um dos diferenciais do evento, é assinada pela Senocarva, empresa do próprio grupo Carvalheira. “Ela nasceu para atender nossa demanda e hoje presta serviços para grandes eventos”, detalha.

A curadoria musical reforça o conceito de festival. “Os artistas querem tocar aqui. Já virou parte do calendário deles”. O lineup traz um mix de ritmos e tendências, garantindo diversidade musical.

O alto padrão do evento é reconhecido pelo público.

“Não fomos nós que criamos o ‘Padrão Carvalheira’, foram os clientes. Qualquer detalhe fora do lugar já cobram da gente".

A preocupação com qualidade reflete na limitação de ingressos. “Temos três dias esgotados, mas não abrimos mais vendas. É melhor negar um ingresso do que comprometer a experiência".

