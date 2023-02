A- A+

TECNOLOGIA Casa Branca dá 30 dias a agências federais para banirem o TikTok de seus telefones e sistemas Objetivo é evitar que dados do governo dos EUA possam parar nas mãos da empresa chinesa dona da rede social

A Casa Branca deu às agências federais 30 dias para removerem o aplicativo TikTok de todos os dispositivos eletrônicos do governo, em conformidade com um veto ordenado pelo Congresso dos EUA contra a rede social chinesa.

A diretora do Gabinete de Gestão e Orçamento, Shalanda Young, apelou, por meio de um memorando, a "remover e desativar os aplicativos (do TikTok) instalados" em dispositivos operados pelas entidades governamentais, bem como "proibir que o tráfego de internet " dos dispositivos cheguem até a empresa na China, via aplicativo.

Em dezembro de 2022, legisladores dos Estados Unidos haviam anunciado um projeto de lei para banir o TikTok do país. O argumento é que a rede social de vídeos curtos pode estar sendo usada para espionar cidadãos americanos ou censurar conteúdos.



No Canadá, um movimento parecido está em andamento, com reguladores investigando a coleta de dados de usuários jovens pelo TikTok.

