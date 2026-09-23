A- A+

EUA Casa Branca prepara suspensão de exportação de diesel americano por 90 dias, diz site De acordo com o Politico, medida tem fins eleitoreiros. Se for concretizado, veto pode afetar o Brasil, que importa cerca de 30% do diesel que consome

A Casa Branca está preparando um plano para suspender por 90 dias as exportações de diesel, em uma tentativa de reduzir os preços do combustível no país, segundo cinco fontes ouvidas pelo site americano Politico.

A medida tem apoio do presidente Donald Trump, mas não é consenso no governo e é criticada pela indústria petrolífera. Caso a proibição seja concretizada, pode afetar o Brasil que importa cerca de 30% do combustível de consome.

De acordo com o Político, o processo legal para vetar as vendas de diesel ao mercado externo ainda está sendo definido. Ontem, Trump disse que apoiaria a medida, que busca atender anseios político-eleitoreiros.

Senadores que vão disputar as eleições de meio de mandato, em novembro, estão pressionando pelo veto sob a alegação de que é isso levaria à queda no preço do diesel.

Segundo o Politico, qualquer interrupção das exportações seria a primeira restrição desde que o governo Obama suspendeu, em 2015, uma proibição de décadas à exportação de petróleo.

Veja também