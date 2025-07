A- A+

EUA Casa branca rebate fala de Lula à CNN e diz: "Trump não está tentando ser o imperador do mundo" Segundo a porta-voz Karoline Leavitt, as medidas adotadas pelo presidente são voltadas ao interesse do povo americano. "Ele é um líder forte e com influência global"

Em sua coletiva diária, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, rebateu as afirmações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em entrevista à repórter Christiane Amanpour, da CNN, de que Trump não foi eleito "para ser o imperador do mundo", mas que é um "um líder forte e com influência global".

"O presidente certamente não está tentando ser o imperador do mundo. Ele é um presidente forte dos Estados Unidos da América e também é o líder do mundo livre. E vimos uma grande mudança em todo o globo por causa da liderança firme deste presidente", disse Leavitt, segundo informou o G1.

Em entrevista exclusiva nesta quinta-feira, Lula afirmou que as ameaças de Trump romperam com "o protocolo", argumentando que o destino de seu antecessor não pode fazer parte das negociações comerciais.

"O poder judiciário no Brasil é independente. O presidente da República não tem influência alguma“, disse ele, acrescentando que Bolsonaro ”não está sendo julgado pessoalmente. Ele está sendo julgado pelos atos que tentou organizar para um golpe de Estado".

Semana passada, Trump ameaçou o Brasil com tarifas de 50% a partir de 1º de agosto, de acordo com uma carta publicada em sua plataforma de mídia social, Truth Social.

Na carta, Trump vinculou as taxas ao que descreveu como um julgamento de "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A porta-voz da Casa Branca comentou ainda sobre a investigação comercial em andamento contra o Brasil em um órgão do governo americano. Segundo ela, as regulações digitais do país e a "fraca proteção à propriedade intelectual" prejudicam empresas americanas de tecnologia e inovação, afirmou, acrescentando que as medidas adotadas por Trump são voltadas ao interesse do povo americano.

