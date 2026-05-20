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Imóveis Casa Concreto: AF Incorporações adota nova marca e aposta em moradias voltadas ao bem-estar Reposicionamento marca nova fase da incorporadora pernambucana, que prepara lançamentos na Várzea e em Piedade com foco em conforto, mobilidade e qualidade de vida

A incorporadora pernambucana Casa Concreto, novo nome da antiga AF Incorporações e Construção, anunciou um reposicionamento de marca voltado ao mercado imobiliário com foco em projetos centrados na experiência do morador, priorizando bem-estar, funcionalidade e qualidade de vida. A mudança ocorre após mais de dez anos de atuação da empresa no setor da construção civil e marca uma nova fase da companhia.

Segundo a diretora executiva da incorporadora, Ana Flávia Nunes, a nova identidade busca representar a evolução da empresa e o amadurecimento da atuação no segmento habitacional.

“A Casa Concreto traduz aquilo que sempre fizemos: construir com responsabilidade e olhar atento para a vida. Evoluímos como empresa e entendemos que este era o momento de apresentar uma marca que representasse melhor essa nova fase”, afirmou.

A proposta da empresa passa a enfatizar empreendimentos planejados a partir das necessidades do cotidiano dos moradores, considerando fatores como conforto, convivência, descanso e mobilidade urbana. A localização estratégica dos projetos e a valorização de áreas comuns e de lazer também fazem parte da estratégia adotada pela incorporadora.

Projetos

Entre os empreendimentos em andamento está o Vale do Capibaribe, na Várzea, primeiro projeto alinhado ao novo posicionamento da marca. O residencial tem assinatura da arquiteta Arinêe Fulco e contará com quatro torres de oito pavimentos, somando 224 apartamentos. A previsão de entrega é para o início de 2027.

Outro projeto da empresa é o Vale Caxangá Golfe Clube, lançado em novembro do ano passado. De acordo com a incorporadora, cerca de 90% das unidades foram comercializadas nos primeiros meses após o lançamento.

O empreendimento teve obras iniciadas em fevereiro deste ano e possui projeto assinado pelos arquitetos Beatriz Maia e Alcides Vespasiano, do escritório 111 Arquitetura. O residencial será composto por duas torres de 18 pavimentos, totalizando 216 apartamentos.

A empresa também prepara o lançamento de outros dois empreendimentos residenciais, previstos para os bairros de Piedade e Várzea, ambos voltados ao segmento de moradia com foco em conforto, praticidade e áreas de convivência assinadas por arquitetos convidados.

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