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Habitação Sonho da casa própria é um desafio para muitos brasileiros O que trava esse desejo de adquirir um imóvel são preços altos, taxas de juros elevadas, dificuldade em guardar dinheiro para a entrada e os valores extras das documentações

Realizar o sonho da casa própria tem se tornado um desafio para muitos brasileiros, especialmente diante dos preços dos imóveis e das dificuldades para poupar e reservar o dinheiro para dar de entrada. No Recife, segundo o Índice FipeZAP, o valor médio do metro quadrado chegou a R$ 8.912 em agosto de 2026, uma alta de 6,74% em 12 meses. Trata-se do terceiro metro quadrado mais caro em relação a outras capitais do Nordeste.

Além do preço do imóvel, o valor da entrada é um dos principais obstáculos para quem deseja comprar a primeira casa. Para muitas famílias, reunir essa quantia exige anos de planejamento e organização financeira, principalmente quando o orçamento mensal já está comprometido com outras despesas.

De acordo com a pesquisa “Retratos do morar”, realizada pela Ipsos-Ipec e encomendada pelo Grupo QuintoAndar, a geração Z lidera o sonho da casa própria no Brasil. Metade dos jovens de 18 a 28 anos diz que pretende comprar um imóvel. Trata-se de um percentual maior que a média nacional (41%).

O que trava esse desejo de adquirir um imóvel, não só por parte da geração Z mas dos brasileiros em geral, são, principalmente, questões financeiras. Segundo o levantamento, 41% dos entrevistados dizem não ter dinheiro para dar de entrada ou para financiar (percentual que chega a 47% no caso da geração Z).



Outros 30% dizem que os preços subiram demais e 21% apontam os juros muito altos como uma barreira. Já 37% dos entrevistados dizem que gostariam muito de guardar dinheiro, mas admitem que as despesas atuais já consomem toda ou quase toda a renda. O comprador também precisa considerar gastos que vão além da entrada, como impostos, documentação, registro do imóvel e taxas relacionadas ao financiamento.

Subsídios

Nesse cenário, programas habitacionais, subsídios e o uso do FGTS podem se tornar alternativas para reduzir o valor necessário no início da compra. A estudante de Educação Física Sarah Gonçalves decidiu comprar uma casa em busca de mais autonomia e para iniciar uma nova fase da vida. “O objetivo é realmente mudar de fase, sair da casa dos pais para ter minha própria vida, minha própria independência e minha própria família”, contou.

Sarah Gonçalves, estudante de Educação Física, contou com o subsídio do Morar Bem PE para reduzir o valor da entrada do primeiro imóvel. Foto: Davi de Queiroz| Folha de Pernambuco

Sarah encontrou o imóvel há cerca de duas semanas e decidiu aproveitar a oportunidade. Como o empreendimento ainda estava em fase de finalização, ela precisou se organizar financeiramente para acompanhar os custos da obra, que variam ao longo do processo. A entrada também era uma das principais preocupações da estudante, que afirma não ter uma renda alta para desembolsar uma quantia elevada de imediato.

Para conseguir arcar com a compra, Sarah afirma que direciona cerca de 80% da renda mensal para o imóvel. O financiamento foi outra etapa importante, já que as parcelas sofreram alterações durante a finalização da obra. Nesse processo, o programa estadual Morar Bem teve papel decisivo. Segundo a estudante, o subsídio reduziu o valor que precisaria desembolsar para adquirir o imóvel.

“O Morar Bem foi fundamental porque sem ele eu tenho certeza que não conseguiria fazer a compra do imóvel, principalmente agora, neste momento da minha vida, em que é uma correria tão grande e sempre aparece alguma coisa para a gente pagar. O programa foi muito necessário e, sem uma entrada facilitada, eu tenho certeza que não teria feito a compra do imóvel”, afirmou.

Due diligence

Além da entrada e das parcelas do financiamento, o comprador precisa considerar outros custos envolvidos na aquisição e ficar atento às condições do contrato. Para o advogado imobiliário Sérgio Rodrigues, um dos principais cuidados deve ser tomado antes mesmo da assinatura: analisar detalhadamente a situação jurídica e financeira do imóvel e também dos proprietários anteriores.

O advogado imobiliário Sérgio Rodrigues orienta compradores sobre os cuidados necessários antes da aquisição de um imóvel. Foto: Arquivo Pessoal

A chamada due diligence imobiliária (análise detalhada da situação jurídica e financeira do imóvel e do vendedor) permite verificar possíveis dívidas, pendências, penhoras, hipotecas e outros problemas que podem comprometer a segurança da negociação.

Segundo o especialista, a análise também deve incluir documentos como a matrícula atualizada do imóvel, certidões relacionadas ao IPTU e ao condomínio, além de documentos dos vendedores. Essa conferência é importante para evitar que o comprador assuma problemas que já existiam antes da aquisição.

Outro ponto destacado pelo advogado são as cláusulas do contrato. O comprador deve observar com atenção os índices de correção, juros, prazos para entrega do imóvel e possíveis multas. Em imóveis ainda em construção, por exemplo, o contrato pode prever regras específicas para a correção do saldo e para o prazo de conclusão da obra.

O especialista também alerta para cobranças que podem aparecer durante o processo de compra. O consumidor deve receber informações claras e prévias sobre os valores cobrados, e taxas não informadas adequadamente podem ser questionadas.

“A assessoria jurídica deve ocorrer antes do desembolso de qualquer valor ou assinatura de qualquer documento”, alertou Rodrigues. Além desses cuidados, o planejamento financeiro precisa incluir despesas que vão além do preço do imóvel, como documentação, impostos e registro. Os custos acessórios podem representar entre 4% e 8% do valor venal do imóvel, o que reforça a necessidade de o comprador se preparar financeiramente antes de fechar o negócio.

Valor de entrada

Em Pernambuco, o programa Morar Bem PE – Entrada Garantida, criado pelo governo do estado, auxilia famílias de baixa renda na quitação da entrada do financiamento imobiliário. Segundo a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), o programa concede R$ 20 mil para famílias com renda de até dois salários mínimos, que moram em Pernambuco e não possuem imóvel próprio.

O valor pode ser somado ao subsídio do Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, que pode chegar a R$ 55 mil. Com isso, o auxílio pode alcançar R$75 mil e, em alguns casos, cobrir integralmente o valor exigido como entrada pela Caixa Econômica Federal.

“O Entrada Garantida foi desenhado exatamente para atacar esse problema central. Ele é a principal ferramenta do estado para apoiar quem não dispõe de reservas financeiras, atuando de forma combinada com o Minha Casa, Minha Vida do governo federal”, informou o diretor-presidente da Cehab, Paulo Lira.

Paulo Lira, diretor-presidente da Cehab, destaca o papel do programa Entrada Garantida na redução da barreira da entrada do imóvel. Foto: Max Muller/Cehab.

Ainda de acordo Lira, a dificuldade para juntar dinheiro enquanto se paga aluguel, a instabilidade ou informalidade da renda e a falta de informação sobre os programas habitacionais estão entre os principais obstáculos enfrentados pelas famílias.

“Na nossa vivência diária de campo, observamos três principais obstáculos: a enorme dificuldade de poupar para a entrada enquanto a pessoa compromete a renda pagando aluguel; a renda instável ou informal, que deixa a comprovação mais complexa; e a falta de informação sobre a existência dos programas habitacionais disponíveis”, afirmou.

Os números, segundo a Cehab, mostram o alcance da política habitacional em Pernambuco: mais de 27,5 mil famílias já foram contempladas pelo Entrada Garantida, enquanto o Morar Bem PE, considerando suas demais frentes de atuação, já beneficiou mais de 50 mil famílias no estado. A iniciativa busca, assim, reduzir uma das principais barreiras para quem sonha com a casa própria: o valor da entrada.

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