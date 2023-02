A- A+

NEGÓCIOS Casa Zero e Accenture firmam nova parceria Sala criada pelas duas empresas tem objetivo de trazer inovação tecnológica para o setor social com a exploração do metaverso e experiências virtuais

A Casa Zero, shopping sociocultural situado no Centro do Recife, firmou parceria com a multinacional Accenture, maior consultoria de gestão, tecnologia da informação e outsourcing do mundo. A colaboração entre as duas empresas foi firmada em um espaço físico onde o público pode visitar e ser apresentado ao metaverso. O evento ocorreu ontem na nova sala e contou com a participação do presidente da Accenture, Rodolfo Eschenbach, e do presidente da Casa Zero, Fábio Silva.



O novo espaço da Casa Zero tem o objetivo de trazer inovação tecnológica para o setor social, com metaverso, conexões e experiências virtuais que envolvem o impacto gerado socialmente pela Casa e as pessoas que são acolhidas por ela. De acordo com Rodolfo Eschenbach, presidente da Accenture, é através da realidade aumentada que as pessoas podem visitar a comunidade sem ser algo invasivo. “A gente tem ali uma tecnologia de realidade aumentada. Essa é a primeira tecnologia que a gente tá trazendo para cá, porque nem todo mundo consegue visitar a comunidade”, explicou.

Capacitação e oportunidades

Com o princípio de mudar a história da Comunidade do Pilar, desde setembro de 2022 há capacitação, qualificação e oportunidades de empreendedorismo para as mulheres que moram na comunidade, com patrocínio direto de diversas empresas, incluindo a Accenture.



“A gente quer de fato mudar a história da Comunidade do Pilar a partir da geração de emprego e do empreendedorismo. E, sem a Accenture, esses cursos não estariam de pé e qualificando tantas pessoas”, explica Fábio Silva, idealizador e presidente da Casa Zero. Dentro do espaço acontecem oficinas patrocinadas pela multinacional, além de projetos educacionais e culturais de ONGs, oficinas de artesanato, cozinha gourmet, coworking, biblioteca, sala de inovação, estúdios, podcast, entre outros. A Sala de Experiência da Accenture é um espaço voltado para tecnologia e para concretizar projetos sociais.



Trabalho voluntário

Segundo Fábio, a Accenture está desenvolvendo e cuidando da plataforma Transforma Brasil, que vai ser escalada de forma global. Por meio do site e aplicativo, será possível se voluntariar para vagas de trabalho voluntário do lado de casa, do trabalho e de forma digital. “Tem gente nesse momento precisando de advogado, médico, professor, gente pra pintar uma parede, ninar uma criança, contar história pro idoso. Mas também tem gente procurando causas que possam mudar a sua vida, levar propósito. E a plataforma gera isso de forma rápida e transformadora, mudando principalmente a vida de quem mais precisa”, concluiu o presidente da Casa Zero.

Veja também

luto Morre aos 97 anos Shoichiro Toyoda, que levou a Toyota para os EUA e fez do Japão sinônimo de carro