Empreendedorismo Casa Zero e Sebrae-PE assinam termo de colaboração para qualificar famílias da rede do Porto Social O acordo de cooperação foi assinado por Fábio Silva, CEO da Casa Zero e do Porto Social; Murilo Guerra, superintendente do Sebrae-PE e Josiana Ferreira, diretora técnica do Sebrae-PE

Nesta quinta-feira (9), a Casa Zero e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco (Sebrae-PE) assinaram um termo de colaboração para qualificar, capacitar e incentivar o empreendedorismo de mil famílias oriundas de comunidades assistidas pela rede do Porto Social na Região Metropolitana do Recife (RMR). O projeto é focado nas mulheres chefes de família.

O acordo de cooperação foi assinado por Fábio Silva, CEO da Casa Zero e do Porto Social; Murilo Guerra, superintendente do Sebrae-PE e Josiana Ferreira, diretora técnica do Sebrae-PE. O encontro aconteceu na sede da Casa Zero, no Centro do Recife.

De acordo com Fábio Silva, 430 organizações sociais fazem parte da rede do Porto Social. Um conjunto técnico de mentores, docentes, professores, orientadores e técnicos de várias áreas vão ajudar as famílias na qualificação e na capacitação com o intuito de gerar renda para essa população.

“A nossa intenção é fazer com que essas famílias atendidas pelas 430 organizações sociais tenham uma mudança no patamar de desigualdade social, fazendo com que elas tenham renda”, destacou o CEO.

Assinado o termo de cooperação, as instituições vão selecionar as mil famílias, além de estudar qual é a área de formação do empreendedorismo de cada região. A previsão é de que até o início de 2024 as turmas sejam fechadas e as formações comecem.

“Nova Descoberta tem uma vocação, Ibura tem outra vocação, a região do Centro da Cidade tem outra vocação. Descoberta a vocação, a gente vai colocar todos os mentores, docentes e consultores do Sebrae e do Porto Social, através da Casa Zero, para realizar. Então começa agora o trabalho”, disse Fábio.

Após a qualificação, as instituições devem disponibilizar algumas linhas de crédito para que os atendidos possam abrir os seus próprios negócios. “Quem quer abrir um negócio, empreender, precisa de dinheiro. Então a gente está na primeira fase ainda, que é a fase de mapear a vocação, qualificar e a partir daí começar a colocar provavelmente investimentos”, pontuou Fábio Silva.

Segundo o superintendente do Sebrae-PE, Murilo Guerra, é uma grande alegria participar do termo de cooperação junto à Casa Zero. “Esperamos de fato contribuir e melhorar a condição de vida dessa população que está sendo trabalhada pela Casa Zero”, comentou.

