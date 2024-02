A- A+

SERVIÇO Casa Zero, em parceria com Sebrae-PE, passa a contar com Sala do Empreendedor Micro e pequenos empreendedores terão atendimento individual e personalizado que inclui orientações técnicas adaptadas ao seus negócios

A Casa Zero, primeiro shopping de empreendedorismo social do Brasil, na Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, passou contar, a partir desta segunda-feira (26), com a Sala do Empreendedor. O espaço, criado por meio de uma a parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Pernambuco (Sebrae-PE), funcionará como ponto de viabilidade de oportunidades à população em maior vulnerabilidade social, sobretudo as pessoas alcançadas pelas atividades de impacto social desenvolvidas pela Casa Zero.

Nela, os empreendedores vão contar com um atendimento individual e personalizado que inclui orientações técnicas adaptadas a cada negócio; os primeiros passos para abrir um empreendimento formal; e explicações sobre o funcionamento, a regularização e os procedimentos relativos ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio administrativo e contábil. O espaço também estará disponível para atender empreendedores em geral.

“Quando falei pela primeira vez sobre essa sala, a gente decidiu que seria um ponto de atendimento que não pudesse ter ociosidade e atendesse muita gente, mas que utilizasse as nossas 400 iniciativas na Região Metropolitana para ser um ponto de atendimento também dos serviços do Sebrae para formalizar, acelerar e fazer o empreendedorismo chegar lá na ponta”, disse o CEO da Rede Muda Mundo, da qual a Casa Zero faz parte, Fábio Silva.

De acordo com o empreendedor social, o grande desafio para a Rede Muda Mundo, quando inaugurou a Casa Zero há um ano e seis meses, era fazer com que o empreendimento conseguisse “pulsar”. “O Sebrae, além de todos os parceiros, chega para continuar fazendo a missão dessa casa de pulsar. A gente está fazendo algo aqui para ser um case para espalhar pelo País através da Rede Muda Mundo e do Sebrae”, revelou Silva.

Fábio: "A gente está fazendo algo aqui para ser um case para espalhar pelo País através da Rede Muda Mundo e do Sebrae” Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco A chefe do Gabinete do Centro do Recife (Recentro), Ana Paula Vilaça, disse que a Casa Zero ajuda a cumprir um desejo em comum da Prefeitura do Recife e da iniciativa privada local: manter o Centro da cidade vivo, sem esquecer de cuidar das pessoas. Das comunidades atendidas pela Casa Zero metade está na região central do Recife.

“Dar emprego, gerar renda é fundamental. A gente está dando oportunidade de as pessoas crescerem, se conhecerem, melhorarem a autoestima, se profissionalizarem, realizarem seus sonhos. Essa é a grande missão da Casa Zero. Espero que os empreendedores, os investidores, as pessoas tenham oportunidade de usufruir desse espaço, de aprender, de crescer e de implementar seus sonhos, seus desejos”, disse Ana Paula.

Social

O superintende do Sebrae-PE, Murilo Guerra, destacou que pelo fato de a Casa Zero se tratar de um shopping de empreendedorismo social, é papel do Sebrae oferecer esse apoio. “A Sala do Empreendedor vem para ajudar muito as pessoas das comunidades mais carentes que já convivem nesta casa e vão encontrar um apoio, com capacitação, treinamento, orientação e formalização, que é da maior importância, porque gera dignidade, oportunidade”, disse Murilo.

O gestor da Casa Zero, Flavius Falcão, lembrou que a parceria com o Sebrae representa o diálogo entre instituições que têm o impacto social positivo como foco de suas atividades. “Fortalecendo a cultura empreendedora, com os passos iniciais bem orientados, as pessoas poderão ingressar no mercado de trabalho formal com uma potencialização de geração de emprego e renda, tornando-se mais autônomas e com mais empoderamento social", esclareceu Falcão.

Atendimento

A microempreendedora Micaela Nascimento, 29 anos é moradora da Comunidade do Pilar e foi a primeira a ser atendida na nova Sala do Empreendedor. Ela trabalha com a fabricação de velas aromáticas veganas - atividade que aprendeu em um dos cursos de capacitação oferecidos justamente pela Casa Zero. “Já trabalho com isso há um ano, mas tinha muitas dúvidas. Algumas delas eram saber como se comunicar com os clientes, precificar, vender pela internet e captar recursos para investir no meu negócio”, listou Micaela.

Os serviços da Sala do Empreendedor da Casa Zero podem ser agendados pelo pelo e-mail: [email protected]. A entidade fica na Rua do Bom Jesus, 237, Bairro do Recife. Telefone: (81) 99185-7147.

Veja também

Brasil Pacote de socorro a aéreas pode chegar a R$ 6 bilhões, diz ministro