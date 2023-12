A- A+

SOLIDARIEDADE Casa Zero realiza a última edição da Ocupação Criativa do ano O evento também contará com a estreia do 1º Bazar Solidário dos Influencers

No próximo domingo (10) a Casa Zero, situada na Rua do Bom Jesus, será o palco da última Ocupação Criativa do ano, das 11h às 19h. O evento promove uma programação intensa, incluindo workshops, atividades infantis, flash tattoo, feira de economia criativa e o lançamento do 1º Bazar Solidário dos Influencers.



Na programação, destaque especial para a parceria entre a Cia do Sorvete e o primeiro shopping cultural do Brasil. O designer e grafiteiro Thiago Teas, conhecido como Véio Art, realizará uma ação única durante o evento, envolvendo a pintura de um caminhão da empresa de gelados.

O evento também contará com a estreia do 1º Bazar Solidário dos Influencers, organizado por Rapha Torres (@omundodagringa), que reuniu personalidades locais proeminentes, incluindo @bellaschneideroficial, @jeffersonalexlimah, @alinelimaa e @karlasantos_. Todos eles participaram ativamente, contribuindo com doações exclusivas para a causa.



"Neste espaço, os visitantes terão a oportunidade de adquirir peças únicas e, simultaneamente, contribuir para projetos de impacto social da Casa Zero. Cada compra realizada durante o evento não apenas garante o acesso a itens exclusivos doados pelos influenciadores, mas também apoia diretamente iniciativas sociais importantes”, afirmou Tulio Muniz, gestor da Casa Zero.

A Ocupação Criativa contará com expositores de diversos segmentos, ocupando o lobby e o primeiro andar da Casa Zero. É relevante destacar que uma porção das vendas da Cia do Sorvete será direcionada ao Shopping Cultural, fortalecendo causas sociais.



Além disso, um bazar de produtos natalinos, generosamente doados pela loja Galpone, será realizado. Todos esses itens, acessíveis em termos de preço, destinam integralmente seus lucros para sustentar os programas de impacto social da instituição.





Veja também

dinheiro Brasileiros ainda não sacaram R$ 7,52 bilhões de valores a receber