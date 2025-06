A- A+

BILIONÁRIO Casamento de Jeff Bezos: romance de bilionário e ex-âncora de TV veio à tona com escândalo familiar Fundador da Amazon e Lauren Sanchez preparam três dias de festejo de luxo a partir desta quinta-feira, em Veneza

O romance-relâmpago começou sob uma nuvem de escândalo, mas agora Lauren Sanchez, ex-âncora de TV matinal apaixonada por aviação, está prestes a se casar com o fundador da Amazon, Jeff Bezos, a quarta pessoa mais rica do mundo, em um evento extravagante em Veneza.

Ambos eram casados com outras pessoas quando começaram a namorar secretamente, em algum momento antes de 2019. Em janeiro daquele ano, Bezos e sua primeira esposa, a tímida MacKenzie Scott, anunciaram o divórcio, declarando a intenção de continuar "nossas vidas como amigos".

Bezos conheceu MacKenzie em 1992, enquanto ambos trabalhavam em um fundo de hedge em Nova York. Eles largaram seus empregos para cofundar a Amazon em uma garagem alugada em Bellevue, Washington. Um mês após a separação, Bezos acusou publicamente o tabloide americano National Enquirer de chantagem em uma oferta para impedir a publicação de fotos e mensagens de texto picantes com Sanchez.





Ele sugeriu que o esforço foi orquestrado pela Arábia Saudita, cujos líderes teriam ficado irritados com a forma como o The Washington Post — de propriedade de Bezos — cobriu o assassinato de seu repórter Jamal Khashoggi.

No entanto, Sanchez revelou posteriormente que seu irmão vendeu o conteúdo do telefone para o Enquirer por, supostamente, US$ 200 mil (mais de R$ 1 milhão, na cotação atual).

'Está quente aqui?'

Com seu novo romance florescendo, Bezos deixou o cargo de CEO da Amazon em 2021. O magnata de 61 anos afirmou que seu principal motivo para se afastar era dedicar mais tempo e energia à Blue Origin, sua empresa de exploração espacial, e a trabalhos de caridade.

Ele continua como presidente-executivo da Amazon, o maior acionista da gigante do varejo, e ainda detém considerável influência sobre os rumos da empresa.

Bezos e Lauren são presença constante em festas do Oscar e outros eventos frequentados por celebridades. Lauren costuma usar o Instagram para se comunicar, às vezes expressando seu amor por Bezos ou seus filhos. Em 2023, eles anunciaram o noivado.

Bezos mudou notavelmente seu visual durante seu relacionamento com Lauren, trocando o guarda-roupa de um executivo de tecnologia magricela pelo de um playboy estiloso com um físico mais musculoso.

— Sou só eu ou está calor lá fora? — escreveu ela na legenda de uma postagem no Instagram de 2023, mostrando Bezos sem camisa, de sunga, subindo a escada de seu megaiate de US$ 500 milhões.

Quem é Lauren Sanchez

Antes de seu relacionamento com Bezos, Lauren Sanchez, de 55 anos, não era uma figura nacionalmente conhecida. Mexico-americana de terceira geração, originária do Novo México, ela tem dislexia e fez da conscientização sobre a deficiência de aprendizagem uma de suas missões. Lauren compartilhou que se achava "burra" até que um professor de uma faculdade comunitária a informou que ela tinha a condição e era perfeitamente inteligente.

"Isso mudou minha vida", ajudando-a a ganhar uma bolsa de estudos para a Universidade do Sul da Califórnia, disse ela ao Wall Street Journal.

Lauren abandonou a USC para começar sua carreira na TV em uma emissora local em Phoenix, Arizona, antes de trabalhar na Fox Sports e no Extra, um programa de notícias em estilo tabloide em Los Angeles, que se tornaria seu lar por décadas.

Em 1999, ela quase alcançou a fama nacional ao ser rejeitada para um lugar no "The View", o talk show apresentado pela lenda do noticiário televisivo Barbara Walters. Lauren Sanchez, em vez disso, tornou-se um rosto familiar para os moradores de Los Angeles como coapresentadora de um programa de notícias matinal local de 2011 a 2017.

Durante a maior parte desses anos, ela foi casada com o superagente de Hollywood Patrick Whitesell, com quem tem dois filhos, Evan e Ella. Ela também tem um primeiro filho, Nikko, de um relacionamento com o ex-astro da NFL Tony Gonzalez.

Bezos tem quatro filhos com a ex-esposa: um filho, Preston, nascido em 2000, além de dois filhos e uma filha adotiva, cujas idades e nomes não são públicos.

