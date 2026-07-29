A- A+

Evento Feira Até Que Enfim abre as portas para a segunda edição de 2026 no Recife Evento reúne fornecedores, tendências e consultoria jurídica para ajudar casais a planejar a festa

O mercado de casamentos continua aquecido no Brasil e deve manter o ritmo de crescimento no segundo semestre de 2026. Segundo dados do IBGE, cerca de 950 mil casamentos são realizados anualmente no país, movimentando aproximadamente R$ 32 bilhões por ano. A cadeia produtiva envolve mais de cem segmentos econômicos, entre eles gastronomia, moda, fotografia, decoração, turismo, entretenimento e serviços para eventos.

Nesse cenário, a Feira Até Que Enfim promove sua segunda edição de 2026 entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, no Novotel Recife. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 30.

Celebrando dez anos de atuação, o evento consolidou-se como uma das principais vitrines do setor de casamentos no Nordeste, reunindo fornecedores, profissionais e casais em busca de inspiração, tendências e soluções para o grande dia. Durante os três dias de programação, expositores apresentarão novidades em decoração, gastronomia, fotografia, música, moda, beleza, turismo, convites, cerimonial e experiências voltadas para casamentos e outras celebrações.

Para a idealizadora e produtora da feira, Nina Queiroz, a marca de uma década simboliza a evolução do evento e sua capacidade de acompanhar as transformações do mercado.

"Chegar aos dez anos da Feira Até Que Enfim é motivo de muito orgulho. Ao longo dessa trajetória, acompanhamos as mudanças no comportamento dos noivos, vimos novas tendências surgirem e fortalecemos um ambiente onde fornecedores e clientes conseguem construir relações de confiança. Esta edição celebra essa história, mas também olha para o futuro, trazendo inovação, informação e experiências que ajudam os casais a realizarem o casamento que sempre sonharam", destacou.

Entre as novidades desta edição está o lançamento exclusivo do macaron sabor Bolo de Noiva, desenvolvido pelas chefs Aguinalda e Alessandra Gomes, da A'Macarons. A criação homenageia um dos maiores símbolos das celebrações pernambucanas ao reinterpretar o tradicional bolo de noiva em uma versão inspirada na confeitaria francesa.

Outra estreia será a participação do escritório Souza Abage Advogados, especializado em Direito de Família e Sucessões. A proposta é oferecer orientação jurídica aos casais sobre temas importantes para o planejamento da vida a dois, como escolha do regime de bens, elaboração de pacto antenupcial e demais aspectos relacionados ao patrimônio do casal.

Durante toda a feira, advogados estarão disponíveis para esclarecer dúvidas e orientar os visitantes sobre decisões que podem trazer mais segurança jurídica, transparência e tranquilidade ao início da vida matrimonial.

Segundo o produtor do evento, Roger Mansur, o diferencial da feira está em proporcionar uma experiência completa aos noivos.

"Hoje os casais procuram muito mais do que fornecedores. Eles querem informação, segurança e experiências que facilitem todas as etapas da organização do casamento. A feira reúne exatamente esse ambiente, permitindo que os visitantes conheçam tendências, tirem dúvidas, façam degustações, conversem diretamente com especialistas e encontrem tudo o que precisam em um único lugar. A expectativa é bastante positiva para esta edição, acompanhando o bom momento vivido pelo mercado de eventos no segundo semestre", afirmou.

Além de aproximar consumidores e empresas, a Feira Até Que Enfim fortalece o networking entre profissionais e impulsiona negócios em um dos segmentos mais relevantes da economia criativa brasileira.

Serviço

Feira Até Que Enfim – 2ª edição de 2026

Data: 31 de julho, 1º e 2 de agosto de 2026

Local: Novotel Recife

Informações: @blogatequeenfim

Ingressos no site

Veja também