Casas Bahia adia divulgação do balanço do 3º trimestre para 10/12
Companhia informou que precisa de prazo adicional para concluir a elaboração, consolidação e revisão das informações contábeis e financeiras
O Grupo Casas Bahia, em recuperação judicial, adiou de 11 de novembro para 10 de dezembro a divulgação das demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2026.
Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia informou que precisa de prazo adicional para concluir a elaboração, consolidação e revisão das informações contábeis e financeiras, em conjunto com seus assessores.
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Segundo a varejista, a extensão do cronograma está relacionada aos processos operacionais decorrentes da recuperação judicial em curso. O objetivo, acrescentou, é assegurar a consistência, a precisão e a conformidade técnica das demonstrações financeiras, além do atendimento às exigências regulatórias.