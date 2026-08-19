A- A+

Negócios Casas Bahia consegue proteção contra credores na Justiça Varejista pediu recuperação judicial na noite de domingo com dívida de R$ 17,3 bilhões. Lojas, centros de distribuição e documentos da empresa passarão por perícia

A Justiça de São Paulo concedeu nesta quarta-feira proteção contra credores para a Casas Bahia. Com R$ 17,3 bilhões em dívidas, a varejista protocolou na noite de domingo pedido de recuperação judicial.

A solicitação ainda não foi aceita, mas a Justiça garantiu que, temporariamente, a empresa não tenha dívidas executadas pelos credores.

Na decisão, a juíza Tainá Maria Leonardo de Oliveira, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, determinou que os mais de 28 mil credores da Casas Bahia não poderão declarar vencimento antecipado de contratos baseando-se apenas no pedido de recuperação judicial da varejista.

Além disso, a magistrada destacou que serviços essenciais, como contratos do grupo com concessionárias de água e energia elétrica, empresas de tecnologia e de segurança, além da locação de imóveis, não poderão ser suspensos.

Fornecedores também deverão manter a entrega de produtos já em trânsito para a loja ou centros de distribuição da varejista.

A magistrada não determinou um prazo para a proteção da Casas Bahia contra credores.

No entanto, determinu que esse tempo será descontado do período de 180 dias de "respiro" que a empresa terá caso o pedido de recuperação judicial seja concedido.

Pedido de perícia

"Diante da notória repercussão nacional do presente feito, que já produz reflexos imediatos sobre o mercado de crédito, a cadeia de fornecedores, milhares de relações de consumo e [...] sobre a própria estabilidade da

atividade econômica envolvida, o não deferimento das liminares [...] poderia converter-se, ela própria, em fator deflagrador do colapso que a lei recuperacional visa a evitar", afirmou a magistrada na decisão.

A juíza também determinou que seja feita uma perícia para atestar "as reais condições de funcionamento e a regularidade da documentação apresentada" pela Casas Bahia.

A perícia deverá verificar se lojas físicas, centros de distribuição, site e aplicativo encontram-se efetivamente em operação, se há desabastecimento perceptível nas prateleiras e se os sistemas de venda física e digital estão funcionando normalmente.

A ACDB Administração Judicial foi nomeada para realizar a perícia, cujo laudo deverá ser apresentado à Justiça em até 30 dias.

"Pior crise desde a fundação"

Com dívidas de R$ 17,3 bilhões devidos a 28 mil credores, o grupo Casas Bahia entrou com pedido de recuperação judicial na noite de domingo.

A empresa classificou o momento como a "pior crise de sua história" e afirma que a recuperação judicial é necessária para reorganizar as finanças e buscar a retomada das operações.

A varejista fechou 298 lojas, que correspondem a 30% do total, além de ter demitido quase 3 mil funcionários, ou 10% do efetivo.

Nas palavras do CEO Renato Franklin, as lojas fechadas “estavam na UTI”, em referência à rentabilidade menor do que a média do grupo.

Veja também