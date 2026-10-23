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negócios Casas Bahia espera fechar empréstimo de até R$ 300 milhões nas próximas semanas para manter operação Varejista teve pedido de recuperação aceito pela Justiça esta semana

Depois da aprovação do processamento do pedido de recuperação judicial, na última quarta-feira, a Casas Bahia espera fechar em até três semanas um empréstimo de R$ 200 milhões a R$ 300 milhões para manter o dia a dia das operações, disseram ao Globo fontes próximas à varejista.

O empréstimo seria do tipo DIP, do inglês debtor in possession, que, na prática, significa um tipo especial de financiamento a empresas em recuperação judicial.

O crédito estaria em fase final de negociação com um grande banco que integra a lista de credores da Casas Bahia.

Esta seria uma primeira rodada de financiamento da companhia, que tenta reestruturar dívidas de R$ 17,3 bilhões.

O objetivo da empresa é alcançar um valor total de financiamento de R$ 1 bilhão.

As negociações do crédito DIP acontecem desde que a Casas Bahia levou à Justiça o pedido de recuperação, em agosto.

Desde então, a empresa tem negociações com bancos e fundos de investimento, mas a liberação dos empréstimos estava emperrada com a falta de aprovação do pedido de reestruturação.

Agora, com o aceite da juíza Tainá Maria Leonardo de Oliveira, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, a expectativa é que os acordos avancem.

Ex-Americanas assume negociação

A varejista informou nesta sexta-feira que contratou Camille Faria, sócia da Althia Partners, consultoria que atua na reorganização de empresas em crise, para comandar a negociação com os credores e conduzir o plano de recuperação judicial.

Camille participou da reestruturação da Oi e liderou a recuperação judicial da Americanas.

Ela assumiu as diretorias Financeira e de Relação com Investidores da varejista após vir à tona um escândalo de fraude nos balanços financeiros da companhia.

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