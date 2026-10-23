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Casas Bahia espera fechar empréstimo de até R$ 300 milhões nas próximas semanas para manter operação

Varejista teve pedido de recuperação aceito pela Justiça esta semana

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As negociações do crédito DIP acontecem desde que a Casas Bahia levou à Justiça o pedido de recuperação, em agosto.As negociações do crédito DIP acontecem desde que a Casas Bahia levou à Justiça o pedido de recuperação, em agosto. - Foto: Via Varejo/Divulgação

Depois da aprovação do processamento do pedido de recuperação judicial, na última quarta-feira, a Casas Bahia espera fechar em até três semanas um empréstimo de R$ 200 milhões a R$ 300 milhões para manter o dia a dia das operações, disseram ao Globo fontes próximas à varejista. 

O empréstimo seria do tipo DIP, do inglês debtor in possession, que, na prática, significa um tipo especial de financiamento a empresas em recuperação judicial.

O crédito estaria em fase final de negociação com um grande banco que integra a lista de credores da Casas Bahia. 

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Esta seria uma primeira rodada de financiamento da companhia, que tenta reestruturar dívidas de R$ 17,3 bilhões.

O objetivo da empresa é alcançar um valor total de financiamento de R$ 1 bilhão.

As negociações do crédito DIP acontecem desde que a Casas Bahia levou à Justiça o pedido de recuperação, em agosto.

Desde então, a empresa tem negociações com bancos e fundos de investimento, mas a liberação dos empréstimos estava emperrada com a falta de aprovação do pedido de reestruturação. 

Agora, com o aceite da juíza Tainá Maria Leonardo de Oliveira, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, a expectativa é que os acordos avancem.

Ex-Americanas assume negociação
A varejista informou nesta sexta-feira que contratou Camille Faria, sócia da Althia Partners, consultoria que atua na reorganização de empresas em crise, para comandar a negociação com os credores e conduzir o plano de recuperação judicial.

Camille participou da reestruturação da Oi e liderou a recuperação judicial da Americanas.

Ela assumiu as diretorias Financeira e de Relação com Investidores da varejista após vir à tona um escândalo de fraude nos balanços financeiros da companhia.

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