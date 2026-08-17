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negócios Casas Bahia, Mobly e Tok&STok;: por que tantas empresas de varejo estão pedindo recuperação judicial Taxa de juros elevada e endividamento das famílias estão no centro do desafio macroeconômico a empresas do setor, segundo especialistas

Casas Bahia, Lojas Marabraz, Zinzane, Americanas, grupos Toky (Mobly e Tok&Stok) e CVLB (Casa & Video e Le Biscuit). Por que é crescente o número crescente de empresas de varejo pedindo recuperação judicial?

A explicação recai sobre uma combinação de fatores, apontam especialistas. Esse pacote de adversidades inclui a taxa de juros elevada, o alto endividamento das famílias brasileiras e outras despesas disputando o bolso do consumidor, a exemplo de apostas esportivas.

Entre janeiro e abril deste ano, houve 268 pedidos de recuperação judicial, envolvendo 602 empresas, segundo dados compilados pela Serasa Experian. Em 2025, foram apresentados 977 processos, recorde da série histórica.

O cenário macroeconômico é visto como adverso para varejistas como um todo. O desafio, porém, se amplia para aquelas que, de largada, apresentam alguma fragilidade interna.

— A margem de lucro no varejo é muito apertada. É preciso ter eficiência operacional e comercial para seguir em frente. Se a empresa tem algum conflito ou fragilidade interna que compete com essa eficiência, ela só fica de pé com a taxa de juros a 5% (ao ano), mas não no patamar atual — pondera Ana Paula Tozzi, CEO da AGR, consultoria especializada no varejo.

Crédito caro, dívida nas alturas

O patamar elevado da taxa básica de juros no país, a Selic, é apontada como um desafio central. Ela saiu de 2% ao ano, em agosto de 2020, para 15% em junho do ano passado.

Em março deste ano, o Banco Central deu início à redução da taxa de referência. De lá para cá, no entanto, os cortes somam apenas um ponto percentual, com a Selic atualmente em 14% ao ano.

O problema do juro nas alturas por tanto tempo é que o custo da dívida das companhias — na maior parte dos casos, contratada quando a taxa de juros estava lá embaixo — e também o custo do crédito dispararam.

Isso comprime o caixa, freia investimentos e vai engolindo o capital de giro. Vem daí o fechamento de lojas e desligamento de funcionários, por exemplo.

Além disso, o varejo é um setor que demanda investimento permanente em estoque e manutenção de fornecedores para viabilizar vendas.

Varejista: Com R$ 140,2 milhões em dívidas, empresas do grupo dono da Lojas Marabraz pedem recuperação judicial

Em paralelo, o endividamento das famílias brasileiras bateu em 82% em julho, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Um quinto das famílias têm mais de metade do orçamento destinado ao pagamento de débitos. Isso vem freando o consumo, sobretudo o de bens de maior valor agregado.

— É mais desafiador em segmentos como os de vendas de móveis, eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Há o desafio do capital de giro e também o de manutenção das lojas físicas. E tudo isso com o consumidor endividado e concorrendo com outros gastos como canetas emagrecedoras e bets — destaca a especialista.

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