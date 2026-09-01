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NEGÓCIOS Casas Bahia novo realiza leilão de eletrodomésticos e eletrônicos com até 85% de desconto Lances podem ser registrados até as 11h do dia 9 de setembro. Varejista afirma que a venda é prática recorrente e não tem relação com a recuperação judicial

Casas Bahia está realizando um novo leilão on-line de eletrodomésticos e eletrônicos, com lances iniciais até 85% abaixo dos preços de mercado. Ao todo, são mais de 230 lotes, com itens como TVs, notebooks, smartphones, refrigeradores, lavadoras, tablets e fogões, além de outros eletroportáteis. Os lances podem ser registrados até as 11h do dia 9 de setembro, na plataforma Kwara, organizadora do certame.

O leilão reúne itens de diferentes categorias para uso doméstico e permite a participação tanto de consumidores finais quanto de comerciantes e revendedores interessados em adquirir mercadorias para seus negócios. Os lotes estão localizados em Duque de Caxias (RJ).

— Os leilões permitem um uso mais eficiente dos recursos ao recolocar no mercado produtos que ainda possuem valor e podem atender a novos consumidores e negócios. Além de ampliar o ciclo de uso desses itens, o modelo cria oportunidades de compra com preços mais acessíveis e contribui para uma economia mais racional dos recursos — afirma Thiago da Mata, CEO da Kwara.

Na segunda-feira, o menor lance registrado era de R$ 169, para um cooktop. Outro exemplo de item disponível para lance é um celular Samsung Galaxy A07 4G, de 256 GB, na cor verde, já tinha recebido um lance, e o valor atual era de R$ 217.







Uma caixa de som JBL Flip 7, de 35 W, bivolt, na cor preta, tinha sete lances, e o valor atual chegava a R$ 445. Já um refrigerador Consul Frost Free de 377 litros tinha recebido três lances, com o valor em R$ 949. Uma lavadora Consul de 9 kg, por sua vez, tinha lance de R$ 599.

Segundo a Casas Bahia, o leilão não tem relação com o pedido de recuperação judicial da empresa. De acordo com a companhia, trata-se de uma prática recorrente, realizada antes mesmo do processo de recuperação.

Os produtos disponíveis no leilão são itens de logística reversa, ou seja, incluem desde mercadorias novas, devolvidas após a desistência de uma compra, até produtos com algum tipo de avaria. De acordo com o edital, os produtos adquiridos não tem garantia de funcionamento, nem direito de troca.

Como participar e retirada dos produtos

Para participar do leilão, basta realizar o cadastro na plataforma Kwara, inscrever-se no lote de interesse e consultar o edital, as fotos e as condições dos produtos antes de registrar os lances.

Após o fim do leilão, as ofertas serão analisadas em até cinco dias úteis. Caso o lance vencedor seja aprovado, a organizadora do leilão entrará em contato com o arrematante por e-mail para informar os procedimentos de pagamento.

Além do valor do lance, serão cobradas a comissão do leiloeiro, de 5% sobre o valor da arrematação, e as despesas administrativas, correspondentes a 15% do valor. O pagamento poderá ser feito por meio de QR Code (Pix) ou com créditos previamente concedidos pela Kwara.

A retirada dos itens deverá ser agendada previamente, mediante o envio dos dados solicitados no edital com, no mínimo, 78 horas úteis de antecedência. Os produtos deverão ser retirados em Duque de Caxias. A responsabilidade pelo transporte é do arrematante, que poderá indicar um procurador.

Cuidados ao participar de um leilão on-line

Verifique o site e a empresa responsável pelo leilão: antes de fazer um cadastro ou dar um lance, confira se a plataforma é legítima, quem organiza a venda e quais são os canais oficiais de atendimento. Também é importante analisar os termos e condições do leilão e verificar se as informações sobre os produtos e as regras para participação estão disponíveis de forma clara.

Confira o edital e a descrição dos lotes: leia atentamente as informações sobre cada lote, incluindo a origem dos produtos, o estado de conservação e eventuais avarias. Também vale verificar as fotos disponibilizadas e, quando possível, as condições para visitar e inspecionar as mercadorias antes do lance.

Desconfie de ofertas fora da realidade: preços baixos fazem parte da dinâmica dos leilões, mas descontos excessivamente vantajosos podem ser um sinal de alerta. Compare os valores com os praticados no mercado e desconfie de anúncios que prometem produtos de alto valor por preços incompatíveis, especialmente quando houver pressão para realizar o pagamento rapidamente.

Prefira formas de pagamento seguras: dê preferência aos meios de pagamento disponibilizados oficialmente pela plataforma e verifique os dados do beneficiário antes de concluir a transação. Evite pagamentos solicitados por fora do site do leilão, especialmente transferências para contas de terceiros ou métodos que dificultem o rastreamento da operação.

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