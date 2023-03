A- A+

mercado Casino levanta R$ 4,1 bi com venda de fatia no Assaí Participação do grupo francês no atacarejo brasileiro cai de 30,5% para 11,7%

O grupo francês Casino levantou R$ 4,1 bilhões (US$ 780 milhões) com a venda de parte de sua participação na empresa de atacarejo brasileira Assaí, no momento em que busca reduzir sua dívida. Nesta sexta-feira (17), o Casino disse que vendeu 254 milhões de ações do Assai a R$ 16 reais cada, incluindo um lote adicional, o que representa um desconto de cerca de 1,5% em relação ao fechamento de quinta-feira.

O Casino, que vendeu outra fatia de suas ações em novembro, está abrindo mão do controle da atacadista brasileira, e, agora, sua participação caiu de 30,5% para 11,7%.

O Assaí, formalmente conhecida como Sendas Distribuidora SA, não respondeu até o momento io pedido de comentários enviados pela reportagem por e-mail fora do horário comercial.

A venda é a primeira oferta de ações do Brasil do ano, com turbulências sobre o novo governo do país, altas taxas de juros e surpreendentes colapsos corporativos atingindo os mercados. As preocupações com o sistema financeiro dos Estados Unidos na semana passada afetaram os ativos globais, adicionando mais volatilidade.

O Casino, por sua vez, tem alienado ativos à medida que os investidores ficam cada vez mais preocupados com a alavancagem financeira do grupo francês. A empresa está captando mais do que os US$ 600 milhões inicialmente previstos com a venda.

O desinvestimento “sugere que o desempenho operacional francês não será forte o bastante para gerar caixa suficiente e aponta para a desconsolidação de sua divisão latino-americana mais atraente”, escreveu Charles Allen, analista da Bloomberg Intelligence, em nota.

O mercado de ações brasileiro havia visto uma oferta de ações pela última vez em dezembro, quando a G2D Investments captou R$ 70 milhões em uma venda de recibos de depósito (depositary receipts). Um mês antes, o Casino vendeu cerca de R$ 2,7 bilhões em ações do Assaí.

O BTG Pactual liderou a operação, que também contou com a coordenação de Bradesco BBI, Itaú BBA e JPMorgan. Goldman Sachs, UBS BB, Citigroup, Credit Suisse, Safra e Santander Brasil atuaram como joint bookrunners.

